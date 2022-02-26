«До Мариуполя рукой подать» – ВСУ готовят кровавую провокацию

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Новости Украины

В свете стремительно развивающихся событий, когда бойцы республик Донбасса освобождают свою территорию, существует высокая опасность, что украинские вооружённые формирования и спецслужбы могут организовать кровавую провокацию, в том числе, с расстрелом из РСЗО пока ещё подконтрольных Киеву донбасских городов.

Об этом в экстренном заявлении сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отступающие силы украинских националистов планируют кровавые провокации с целью обвинения сил специальной военной операции. Уже сейчас боевики уничтожают мосты и другую жизненно важную инфраструктуру, оставляя за собой хаос и разрушения. По оперативной информации националисты хотят осуществить массированный обстрел из реактивных систем залпового огня населённый пункт Краматорск, Славянск, Дмитровка. Мы призываем преступный киевский режим повлиять на своих боевиков и отказаться в отношении гражданского населения», – заявил Басурин.

«В очередной раз обращаюсь к военнослужащим Украины, нежелающим участвовать в кровопролитии – сложите оружие и переходите на нашу сторону. Тем самым вы сохраните себе жизнь и встретитесь с родными. Вместе мы сможем избежать ненужных человеческих жертв», – призвал представитель оборонного ведомства.

Техника русских миротворцев уже видна из Мариуполя

Известный российский журналист, работающий в Донецке, Андрей Бабицкий выразил мнение, что подобные опасения не лишены основания. Националисты могут пойти на всё, лишь бы обвинить в кровавых преступлениях войска республик Донбасса и участвующих в освобождении Украины миротворцев РФ.

«Есть прямые доказательства того, что они вполне в состоянии это проделать, хотя бы вспомнить, как они издевались над местными жителями в 2014-2016 годах, потом слегка облагоразумились. Грабили, насиловали, убивали. Для них жизни людей Донбасса вообще ничего не стоят. Если надо будет пожертвовать их жизнями для того, чтобы выставить Россию «палачом украинского народа», они даже не задумаются. Исходя из этого, можно сделать вывод, что они способны на любую провокацию с обстрелами, разрушениями, человеческими жертвами. Я надеюсь, что у них попросту времени на это не хватит, потому что наш армейский корпус продвигается очень быстро», – сказал журналист «ПолитНавигатору».

«Появилась информация, что уже Волноваха под нами, а там до Мариуполя рукой подать, а они сейчас все сосредоточены в Мариуполе. Я надеюсь, что их просто выбьют и погонят дальше», – сказал Андрей Бабицкий.

В свою очередь, депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский также выразил мнение, что в свете стремительно развивающихся событий украинские вооружённые формирования могут не успеть устроить кровавую провокацию.

«Я не думаю, что масштабную какую-то [провокацию] они потянут. Сейчас ситуация такая, что их отзывают боеспособные части туда, на материковую Украину с линии фронта на Донбассе. Но мелкие провокации, мелкие обстрелы и в том числе и «Точка-У» сегодняшняя, которую сбили под Иловайском, говорит о том, что они, конечно, будут этим заниматься этим до конца пока мы полностью не отчистим от них, как минимум, Донбасс», – сказал Бердичевский в комментарии «ПолитНавигатору».

«То, что для них жители Донбасса и с этой стороны и с той стороны являются чужаками это стопроцентная информация. Поэтому нужно говорить о том, что эти нелюди способны на любую провокацию», – добавил донецкий депутат.

В то же время эксперты отмечают повышенную опасность подобной провокаций со стороны киевских властей на территории Украины, где проводится миротворческая операция РФ.

«Располагаю информацией, что украинские спецслужбы планируют кровавую провокацию против украинской армии. Есть специальные группы в составе ГУР и ССО, которые планируют в форме российских военнослужащих устроить убийства и жестокие мародёрства в отношении мирных жителей. Особенно в тех районах, которые уже освежены российской армией», – заявил в эфире «Россия 24» перешедший на российскую сторону бывший сотрудник СБУ подполковник Василий Прозоров, «Я хотел бы обратиться к мирным гражданам Украины – не верьте этому, российская армия не воюем с мирным населением. А тем офицерам ГУР, ССО и СБУ хочу напомнить – ребята, вы за это очень жестоко поплатитесь, если вы это совершите», – призвал Прозоров.

На вопрос, откуда у него эта информация, ответил, что долго работал в центральном аппарате СБУ, и у него остались там люди, снабжающие информацией до сих пор.

Напомним, ранее инцидент с ракетным ударом по многоэтажному дому даже в Киеве назвали «постановочным».

Последние сутки украинская армия бьёт по Донецку и другим городам ДНР из всего имеющегося арсенала, в том числе ракетами «Точка У», в отместку за военные успехи освобождающих свою землю от киевской хунты защитников Донбасса.