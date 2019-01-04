До прихода Путина в Крым украинские лидеры разрушили Украину – американский профессор

04.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Вхождение Крыма в состав РФ стало нарушением международного права, но при этом не следует забывать об ответственности украинцев.

Об этом в интервью Delfi.lv заявил американский профессор истории, советолог, глава отдела российских и евразийских исследований Принстонского университета Стивен Коткин.

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По его словам, первым потребовал вернуть Крым России президент Борис Ельцин в 1991 году во время переговоров перед роспуском СССР, но при это сказал, что между нынешним президентом РФ Владимиром Путиным и Ельциным “разница гигантская”.

“Но оба хотели вернуть Крым назад. Сколько еще на свете Крымов? Мир что, полон ими, и Россия спит и видит, как бы прихватить? И еще, зададим себе вопрос: была ли Украина стабильным государством после 1991 года? Хорошо ли она управлялась прозападными украинскими лидерами? Кто украл деньги у Запада, которые потом исчезли в Швейцарии, Лихтенштейне? Это был Путин? Нет, это сделали украинские лидеры”, – сказал Коткин.

При этом он согласился, что до 2014 года Крым пребывал в довольно плачевном состоянии.

“Да, российский злой умысел реален, но давайте все же напомним себе о причастности украинцев не только к трагедии с Крымом, но и к общей траектории движения Украины с 1991 года. Мы не оправдываем того, что сделали россияне — это нарушение международного права. Но кто сделал Украину такой слабой? Сами украинцы. Очень важно помнить, что до прихода Путина украинские лидеры разрушили Украину”, – подчеркнул американский профессор.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, несмотря на протесты Киева, ведущий американский новостной телеканала CNN отказался признать Крым украинским.

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