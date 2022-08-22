Дочь Дугина убила украинка, прикрывшаяся ребенком

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Новости Украины

Подрыв машины с дочерью известного российского философа Александра Дугина подготовлен и исполнен украинскими спецслужбами.

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая после совершения преступления скрылась в Эстонии. Сообщается, что Вовк прибыла в Россию 23 июля вместе со своей 12-летней дочерью Софией Михаиловной Шабан.

«В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. Для организации убийства Дугиной и получения информации об ее образе жизни Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая. Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомашину «Mini Cooper». При этом при въезде в Россию использовались номера Донецкой Народной Республики – Е982ХН DPR, в Москве – казахстанские номера 172AJD02, а при выезде – украинские AH7771IP», – заявили в ФСБ.

По мнению политолога Марата Баширова, очевидно, что украинские спецслужбы действовали террористическими методами, а сама украинская власть должна быть признана террористической.

«Теперь осталось установить связь с СБУ: теми, кто завозил взрывчатку, кто дал машину и сотовые, кто помогал со сбором информации. И вот вам доказательства, что режим Зеленского – террористический, а не только нацистский», – подчеркнул Баширов.

Предполагаемые убийцы Дарьи Дугиной Наталья Вовк и София Шабан.

«Лично у меня не было и 1% сомнений в том, что террористический акт и политическое убийство организовано Киевом. Конечно же, убийц Дугиной Эстония не выдаст. Ну теперь посмотрим на действия рос структур. Дело не политическое, чистый террористический акт», – добавляет блогер Анатолий Шарий.

Он также обнародовал скрин с сайта по продаже автомобилей, в котором продавец опубликовал объявление о продаже того самого автомобиля, на котором скрылась преступница.

Примечательно, что его фамилия совпадает с фамилией дочери убийцы – им оказался Данил Шабан.

Поддержка Киева западными странами, по словам политолога Сергея Маркова, означает поддержку терроризма.

«Я так понимаю, что ни одна страна член НАТО не осудили теракт в России и убийство молодой девушки философа Дарьи Дугиной? Те, кто не осудил этот теракт, значит, поддерживают такие теракты. Мы это так понимаем», – говорит Марков.

Блогер и бывший ополченец Владлен Татарский отмечает, что использование украинскими спецслужбами женщин для совершения терактов и диверсий становится уже устоявшейся практикой:

«Дашу убила некая гражданка Украины Наталья Вовк. На делюгу она приехала с дочкой, хорошее прикрытие. «Гиви» тоже убила баба. Нормальная тактика, без всяких спортивных ССОшников».

В свою очередь публицист Дмитрий Ольшанский объяснил, почему в этом случае стоит верить российским спецслужбам.

«Явное доказательство того, что ФСБ нас не обманывает – это удивительный вроде бы факт, что Дугину взорвала женщина с ребенком. Мы понимаем, что такое наши спецслужбы – и они просто не могли сочинить такую идеально точную деталь, характерную именно для украинской культуры. Дело в том, что украинский деструктивный национализм – это дело во многом именно матриархатное, «ведьмино», он передается через женщину (сколько было историй о русско-советских мужиках с украинскими женами, которые сделали мужей «бандеровцами») и очень активно воздействует на детей. Для русского человека силовики, убийства, нацики, кровища, темные истории с криминальным уклоном – это исключительно мэнз джоб, это работа накачанных коротко стриженых парней, но и только, женщины и дети аполитичны, они заведомо в стороне, не трогайте их – тогда как на Украине обязательно есть безумная панночка, и она непременно учит ребенка петь гимн и ненавидеть москалей. Такое, повторяю, не придумаешь, и тем более на нашей грубой Лубянке», – утверждает Ольшанский. «Убийца чужой дочери приехала совершать убийство, прикрываясь своей дочерью. Мать взяла ребенка на убийство. Все-таки бандеровщина это бесовство», – подчеркивает цинизм украинского режима публицист Семен Уралов.