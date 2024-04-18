Доходы Крыма выросли в пять раз после освобождения от украинской оккупации

Любовь Смирнова.  
18.04.2024 21:33
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина, Экономика


За 10 лет нахождения Крыма в составе РФ валовый региональный продукт вырос в 3,7 раза и достиг по итогам 2023 года 705 миллиардов рублей. Собственные доходы выросли с 18 миллиардов до 103 миллиардов рублей.

Об этом на совещании по видеосвязи президенту РФ Владимиру Путину сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За 10 лет нахождения Крыма в составе РФ валовый региональный продукт вырос в 3,7...

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«По темпам роста экономики Республика Крым занимает третье место в целом по стране. За 10 лет было вложено в экономику 900 миллиардов рублей частных инвестиций, создано 90 тысяч рабочих мест, что повлияло на возможность увеличить расходы бюджета.

У нас получилось увеличить за эти 10 лет расходы на ЖКХ по сравнению с 2014 годом в 25 раз, на охрану окружающей среды – в 23 раза, на дороги – в 12 раз, на спорт – в 13, на здравоохранение – в 4, на образование – в 8 раз. Двигаемся вперёд, и при этом у нас прирастает число тех, кто занимается малым и средним предпринимательством – 220 тысяч на сегодняшний день, из них 136 тысяч самозанятые», – отметил глава республики.

При этом основным драйвером экономики остается федеральный бюджет. Так по ФЦП социально-экономического развития Крыма вложено 1 триллион рублей, по национальным проектам – 98 миллиардов рублей. И еще 48 миллиардов поступили от правительства Москвы на дорожное строительство, благоустройство общественных территорий, ремонт учреждений здравоохранения и покупку транспорта – 1 тысяча автобусов, 138 троллейбусов и 22 трамвая поступили в автопарки республики.

Аксёнов озвучил общее с губернатором Севастополя обращение – продлить срок действия моратория на торги по госзаказам с требованиями 44 ФЗ. Сейчас оба региона пользуются процедурой определения единственного исполнителя из числа тех, кто уже работает на полуострове и хорошо себя зарекомендовал.

«Мы просим совместно с Развожаевым продлить нам эту норму до 2030 года. Внести изменения в 6 федеральный конституционный закон о возвращении Крыма на историческую Родину», – сказал Аксёнов.

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