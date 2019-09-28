«Домашнее животное» Порошенко напало на американского дипломата

28.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Во время телефонного разговора между президента США и Украины Владимир Зеленский якобы ошибся относительно симпатий бывшего американского посла в Киеве Мари Йованович.

Об этом в своем издании пишет главред киевского еженедельника «Зеркало недели» Юлия Мостовая.

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По ее словам, оба президента в разговоре были неэтичны в отношении экс-посла США на Украине Мари Йованович.

«А кроме того, Владимир Зеленский ошибся: во время президентских выборов симпатии Йованович были на его стороне, а не на стороне Петра Порошенко. Иначе ведь и быть не могло, поскольку «домашнее животное» Порошенко напало на Йованович, что в результате стоило ей скандального завершения дипломатической карьеры. Хозяин, конечно, публично кричал: «Фу! Фу!» – но ноги с хвоста не снимал», – пишет автор.

По всей видимости, под «домашним животным» Порошенко имеется тогдашний генпрокурор Юрий Луценко, покативший бочку на Йованович и обвинивший ее во вмешательстве в дела украинских правоохранительных органов.

Напомним, что в ходе телефонного разговора Зеленского с Трампом украинский президент позволил себе крайне нелестные ее оценки.

«Что касается посла США в Украине: насколько я помню, ее фамилия Йованович. Это здорово, что вы были первым, кто сказал мне, что она была плохим послом. Я с вами на 100% согласен. Ее отношение к моим людям было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она бы не приняла меня как нового президента», – сказал Зеленский.