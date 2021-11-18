Донбасс получил от Путина более серьезные преференции, чем Белоруссия

Россия не ускоряет темпы интеграции с Белоруссией, потому что не хочет получить нестабильный субъект в своем составе. Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявила политический обозреватель Ирина Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, сегодня России проще контролировать Белоруссию как формально независимое государство.

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«Почему Россия не форсирует интеграцию с Белоруссией и задействует особые рычаги? Потому что прилегающие к ней территории и так очень сильно дестабилизированы. Предположим, Москва задействует рычаги, делает все, что необходимо, и в течение полутора-двух лет Белоруссия оказывается как субъект федерации. Извините, сейчас мы имеем некий проблемный геополитический объект на наших границах, с которым мы можем обращаться определенным образом, держать его под контролем, как-то урегулировать. Если мы вводим его в свой состав, мы немедленно внутри страны получаем очаг нестабильности. Потому что, простите, но дело там далеко не только в Лукашенко. То есть, там значительная часть элит вовсе не будет счастлива от интеграции с Россией. И мы получим огромный геморрой себе на ровном месте, причем в очень опасный период», – заявила Алкснис.

Она обратила внимание, что одновременно Москва интегрирует ЛДНР. Именно так следует трактовать указ Владимира Путина, разрешивший участие предприятий Донбасса в государственных тендерах наравне с российскими фирмами

«Продолжение экономической интеграции, безусловно. Причем, именно в силу того, что она идет постепенно, она облегчает и России процесс, и самим республикам, потому что это постепенное встраивание друг в друга», – заявила Алкснис.

На это ведущая эфира подчеркнула, что ЛНР и ДНР сейчас получили намного более серьезные преференции, чем даже Белоруссия, которая является частью Союзного государства с Россией:

«Белоруссия не имеет такой преференции до сих пор, потому что для них условия поставлены, прежде, чем будет доступ к госзакупкам, а ЛДНР получила это безо всяких условий».