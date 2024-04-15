Экс-маршал ВВС Британии призвал украинцев бить британскими ракетами по подлодкам в Севастополе

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Украина должна использовать переданные странами НАТО ракеты для удара по пришвартованным российским подлодкам.

Об этом на Второй черноморской конференции по безопасности «крымской платформы» в Софии заявил маршал британской авиации Эдвард Стрингер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сухопутные войска и военно-воздушные силы сейчас считаются основными элементами ведения борьбы. F-16 будут давать, и так далее. Но нужна ассиметричная природа войны. Ракеты Великобритании «Storm Shadow» могут запускаться с авиаплатформ. Но не только по кораблям, которые уже вышли в море или находятся под водой. Можно поражать и подводные лодки, которые все ещё пришвартованы», – подстрекал британец.

«Наша задача – преодолеть культурное и историческое понимание того, как мы можем успешно атаковать российский флот наличными средствами и силами, особенно в Крыму», – вещал Стрингер.