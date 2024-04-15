Экс-маршал ВВС Британии призвал украинцев бить британскими ракетами по подлодкам в Севастополе

Константин Серпилин.  
15.04.2024 22:30
  (Мск) , София
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


Украина должна использовать переданные странами НАТО ракеты для удара по пришвартованным российским подлодкам.

Об этом на Второй черноморской конференции по безопасности «крымской платформы» в Софии заявил маршал британской авиации Эдвард Стрингер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна использовать переданные странами НАТО ракеты для удара по пришвартованным российским подлодкам. Об...

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«Сухопутные войска и военно-воздушные силы сейчас считаются основными элементами ведения борьбы. F-16 будут давать, и так далее.

Но нужна ассиметричная природа войны. Ракеты Великобритании «Storm Shadow» могут запускаться с авиаплатформ. Но не только по кораблям, которые уже вышли в море или находятся под водой. Можно поражать и подводные лодки, которые все ещё пришвартованы», – подстрекал британец.

«Наша задача – преодолеть культурное и историческое понимание того, как мы можем успешно атаковать российский флот наличными средствами и силами, особенно в Крыму», – вещал Стрингер.

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