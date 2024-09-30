Эксперт растолковал главное изменение в российской ядерной доктрине

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Россия меняет свою ядерную доктрину для того, чтобы избежать воздушную операцию НАТО против нее и удары тысячами крылатых ракет «Томагавк».

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сивков отметил, что по новой ядерной доктрине Россия не будет дожидаться удара противника, а нанесет свой превентивный удар.

«Почему мы на это пошли? Связано это с тем, что сегодня явно прорисовывается возможность прямого столкновения России и НАТО и, судя по масштабам использования противником беспилотников, судя по тому, что противник не дает еще пока ВСУ свои по-настоящему дальнобойные ракеты, такие, как «Томагавк», и учитывая, что арсенал этих «Томагавков», по оценкам разных экспертов, насчитывает несколько тысяч таких ракет, это количество приближается к 10-ти тысячам таких ракет. Учитывая тот факт, что одновременный залп, максимальный залп по количеству ракет на носителях может достигать 4,5 тысячи таких крылатых ракет, – добавим, что в этих случаях при действиях на западных театрах военных действий противник может развернуть группировку до двух-трех тысяч самолетов тактической авиации, нескольких сотен бомбардировщиков стратегических, и учитывая, что он будет действовать не только с западного, но и с восточного направления, то, конечно, удар этот будет страшным, отразить его будет сложно. Да, мы нанесем огромные потери ударной группировке противника, но и наши потери от такого удара будут существенные. Поэтому мы приняли твердое решение не допустить в принципе вступления НАТО в крупном масштабе в войну против России путем введения этого положения», – отметил он.



«То есть, мы не будем дожидаться, когда противник начнет воздушную наступательную операцию, будет давить наши войска авиацией, мы будем его бить, будем состязаться в воздушной сфере, опираясь на наши превосходные средства ПВО, средства РЭБ, превосходящую западную авиацию, уступающую существенно в количестве… мы сразу готовы перейти к применению ядерного оружия», – заявил Сивков.