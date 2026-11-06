Кандидат в президенты Франции: «Я иду освободить страну от ЕС»
Парижу придется пойти на жесткое противостояние с Европейской комиссией, чтобы добиться национального суверенитета.
Об этом в эфире программы Grand Entretien заявил французский политик, депутат, председатель партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, выступающий за отмену антиросссийких санкций и объявивший о намерении баллотироваться в президенты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Прежде всего, я выдвигаю свою кандидатуру, потому что хочу пробудить тех избирателей — сторонников суверенитета и голлизма, — которые перестали ходить на выборы, а их миллионы.
Почему же они перестали ходить на выборы? Поскольку они отчетливо видят, что нынешние кандидаты отказались от вопроса о национальном суверенитете.
Даже Марин Ле Пен, которая говорит много верных вещей — и я вовсе не хочу ее критиковать, — но она совершенно ясно заявила в одном из выпусков своей программы; это меня просто поразило, и я подумал: «Я обязан стать кандидатом». Она прямо сказала, что никогда не станет инициировать референдум по вопросу о ЕС», – говорит политик.
По его словам, это заявление Ле Пен его просто ошеломило.
«И я подумал: все те французы, которые хотят проведения референдума по ЕС, понимают: любой президент, который действительно хочет навести порядок во Франции — будь то Марин Ле Пен или кто-то другой, — будет вынужден пойти на жесткое противостояние с Европейской комиссией в Брюсселе. Иного пути, кроме этого противостояния, просто не существует», – подчеркнул глава партии.
Он добавил, что политики, уверяющие, что проблемы миграции, сельского хозяйства, промышленности и энергетики можно решить без жесткого давления на Брюссель, глубоко заблуждаются.
«В глубине души они и сами это прекрасно понимают. Да. Ведь они вовсе не глупы. Но их советники по коммуникациям и специалисты по опросам общественного мнения просто посоветовали им об этом не говорить — мол, тема непопулярная.
Что ж, я готов рискнуть. Я выдвигаю свою кандидатуру именно для того, чтобы мы могли обсудить этот вопрос. Я хочу, чтобы Франция освободилась от Европейского союза», – заявил Дюпон-Эньян.
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