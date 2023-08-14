Эксперты обсуждают начало ядерных испытаний на Новой Земле

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Россия возобновит испытания ядерного оружия на Новой Земле. Такой вывод бывший депутат Госдумы РФ Виктор Алкснис делает из факта сегодняшней встречи президента РФ Владимира Путина с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачёвым. Он напоминает, что вчера Лихачев сопровождал министра обороны РФ Сергея Шойгу, когда тот посещал Новую Землю.

Об этом Алкснис Написал в своем тг-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они проверили организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля. Именно эти специальные подразделения и части обеспечивают проведение испытаний ядерного оружия на Центральном полигоне Министерства обороны РФ. Последний такой подземный ядерный взрыв был осуществлен в 1990 году. С учетом развития ситуации вокруг Украины – похоже на Новой Земле готовится возобновление испытаний ядерного оружия. И это правильно!», – написал Алкснис.

С его выводами согласен военный эксперт Игорь Коротченко. Он уточняет, что речь, скорее всего, идет о подземных испытаниях.

«В первую очередь, безусловно, представляют интерес испытания штатных ядерных боевых зарядов, предназначенных для основных типов российских МБР (моноблочных и с РГЧ ИН), а также ЯБЗ для ОТРК «Искандер-М», КРВБ и КРМБ основных типов. Также существует необходимость практических испытаний разрабатываемых перспективных типов ЯБЗ и их автоматики. Кстати, в последнее время отмечается повышенный интерес основных западных спецслужб к российскому ядерному полигону на Новой Земле», – написал Коротченко.

Его коллега Михаил Онуфриенко считает, что возобновление испытаний – объективная необходимость.

«Англосаксы не угомонятся. Их можно только угомонить. Ну а, посмотрев последние записи счастливых японцев, заявляющих, что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки спасла их от худшего исхода, как бы наглядно демонстрирует логику мышления наших непартнеров и наглядно демонстрирует их понимание «что такое хорошо и что такое плохо», – написал Онуфриенко.

Полигон на Новой Земле был открыт в 1954 году. До 1990 года на нем провели 132 испытания атмосферных, подземных, подводных, надводных, а также наземных взрывов ядерного оружия. Их суммарная мощность составляет 94% от мощности всех произведенных в СССР ядерных взрывов. Сейчас в основные задачи Центрального полигона входят подготовка и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники. В настоящее время на полигоне проводятся гидродинамические эксперименты, при которых не выделяется ядерная энергия.