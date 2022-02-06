«Энергомор стоп!» – В Молдове митингуют против роста цен на газ

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Массовая акция протеста против роста цен на газ прошла в Кишиневе. 600 активистов партии «Гражданский конгресс» пришли колонной к зданию парламента, скандируя «Энергомор стоп».

Они расстелили на площади целлофановую пленку и высыпали на нее большую кучу кизяков, в которую воткнули плакат с обращением к правящей партии: «PAS, топите за себя сами» и «Ребята, Молдова попала в кизяк».

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Оставшиеся плакаты протестующие отнесли к зданию правительства и там оставили.

Акция выглядит абсолютно оправданной, ведь нынешние прозападные власти Молдовы не смогли договориться с «Газпромом» о посильной для себя цене на топливо, настаивая на европейском принципе привязки ее к биржевым ценам. В итоге страна дважды оказывалась перед угрозой отключения от поставок за неуплату, а правительство несколько раз повышала тариф для населения, причем, последний раз – задним числом. Люди жалуются, что счета стали неподъемными.

Однако «Гражданский конгресс» конгресс критикует не столько антинародную политику президента Майи Санду, сколько официальную парламентскую оппозицию – партии социалистов и коммунистов. Некоторые аналитики полагают, что Санду поощряет «Гражданский конгресс» и хочет провести эту партию в парламент как более комфортных для себя оппонентов.

«Протесты Гражданского конгресса, запущенные в Кишиневе, не являются частью цельной стратегии по свержению власти Майи Санду, следовательно, становятся средством для выпуска пара – и ничего более. Иными словами, создается впечатление, что организаторы акций действуют заодно с «жёлтой смертью» или, как минимум, исключительно ради собственного рейтинга», – написал в своем телеграм-канале молдавский журналист Николай Костыркин.