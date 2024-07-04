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Явно работающий в жанре фантастики журналист газеты «Комсомольская правда» задал на пресс-конференции вопрос Владимиру Путину – стоит ли властям России обратиться к Верховной раде с предложением о начале диалога в условиях, когда Владимир Зеленский утратил легитимность?

«Обратиться к Раде можно, но в условиях узурпации власти правящей верхушкой это бессмысленно», – ответил президент России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большинство Рады подчинено вот этой так называемой правящей верхушке. Ведь она незаконно находится у власти и даже не обращается в Конституционный суд за подтверждением своих полномочий. В 2015 году Верховный суд Украины уже принял решение, что срок президентства ограничивается пятью годами, и никаких причин для продления в соответствии с Конституцией Украины не существует. Все полномочия должны перейти к Раде, но она эти полномочия не берет на себя», – пояснил Путин.