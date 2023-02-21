«Это будет конец Вучича»: в Скупщине Сербии против антироссийских санкций

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В правящей Сербской прогрессивной партии, в которую входит президент Александр Вучич, опровергают, что Белград готовится присоединиться к антироссийским санкциям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Скупщины от этой политической силы Владимир Джуканович.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Всё это ложь», – заявил политик «Известиям», отвечая на соответствующий вопрос.

А депутат от партии «Двери» Ивана Костича говорит, что Вучичу вряд ли вообще позволят ввести санкции против РФ, поскольку 80% граждан Сербии выступает против.

«К тому же Россия — наш самый большой политический союзник в борьбе за сохранение Косово и Метохии в Совете Безопасности ООН. Кроме того, президент Сербии сказал, что есть возможность это сделать [ввести санкции], если будет большое давление со стороны стран НАТО, но не сказал, когда и сделает ли это вообще», – говорит Костич.

Не подтверждают информацию о намерении сербских властей присоединиться к санкциям и в российском посольстве.

«Подобных сигналов от сербских партнеров посольство России в Белграде не получало», – сообщили изданию в посольстве.

А Костич подчеркивает, что для Сербии было бы экономически невыгодно вводить санкции, поскольку поставило бы под угрозу ее энергетическую безопасность и братские многовековые отношения.

«Если президент Сербии и его партия введут санкции, то народ и Сербская православная церковь будут решительно против этого. Даже есть вероятность начала массовых демонстраций в Белграде против введения рестрикций в отношении России», – не исключает депутат.

Он добавил, что в Сербии есть пророссийские патриотические оппозиционные силы, которые будут выступать против Сербской прогрессивной партии в Скупщине, если правящая сила ведет визовый режим для россиян и рестрикции, заверил парламентарий.

«Народ в Сербии выступает за Россию и против НАТО, поэтому попытка ввести санкции может стать концом для Александра Вучича и его правительства», – резюмировал Костич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Вучич объявил, что Сербия присоединится к антироссийским санкциям в ближайшие недели.