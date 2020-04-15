Эвакуированных из США украинцев закрыли в холодных комнатах с плесенью и грибком

15.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинцев, помещенных на карантин в санаторий «Октябрь» в Конче Заспе, отказываются бесплатно кормить и требуют оплатить размещение.

Об этом в своем блоге сообщил украинский журналист и поэт Александр Кабанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кабанов ссылается на своего знакомого, гендиректора издательского дома «TV- Парк» Игоря Полищука, который оказался в санатории после эвакуации из США. По словам Полищука, условия содержания украинцев на карантине ужасные – люди спять в одежде, а стены покрыты плесенью.

«…9 апреля 15 наших сограждан были эвакуированы из США американским спецбортом. В Борисполе взяты под конвой и доставлены на двухнедельную обсервацию в санаторий «Октябрь» (Конче Заспа). Вразрез постановлению Кабмина 262 от 08.04.2020 про бесплатную обсервацию, директор «Октября» Мельник Сергей Алексеевич затребовал с людей денег за поселение. При этом комнаты мало приспособлены для жизни: грибок на стенах, паутина, холодные батареи.

Среди прибывших находятся семьи с детьми. До сих пор они спят одетыми. Люди требуют пройти тест на коронавирус и отбыть домой на самоизоляцию. Этих 15 человек охраняет целая армия полицейских, служащих Национальной гвардии и муниципальной варты. Не умнее ли отпустить на домашнюю изоляцию прибывших, боящихся заболеть в неприспособленных для нормальной жизни условиях, и не тратить на них огромные государственные средства?», – пишет Полищук.

Кабанов также отмечает, что за питание в «Октябре» руководство санатория просит по 50 долларов с человека в сутки, что равняется цене пятизвездочного отеля в Турции. В своем следующем сообщении Кабанов опубликовал также форму, которую заполняют украинцы перед эвакуацией в страну. В ней среди прочего говорится о запрете на общение со СМИ по прибытии на обсервацию.

В комментариях под его сообщениями пользователи как возмущены, так и поддерживают руководство санатория, отмечая, что на Украину эвакуированных никто не звал.

«Саша, кто их гнал сюда, в изоляцию и шантаж? Или они хотели сразу на шашлыки, где дым отечества вдруг стал бы сладок и приятен? Был же выбор, возвращаться или нет. У нас тут и без эпидемии обсервация с 14-го года», – пишет Ирина Карпинос.