Ермак опять требует Крым и Донбасс в обмен на переговоры с Россией

Анатолий Лапин .  
20.07.2023 19:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Условием для начала переговорного процесса Украина ставит так называемую формулу мира Зеленского, одним из пунктов которой является возвращение контроля над границами по состоянию на 1991 год.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Соне Кошкиной заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Условием для начала переговорного процесса Украина ставит так называемую формулу мира Зеленского, одним из...

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Ермак также отверг посреднические услуги третьих стран, заявив, что Украина «не нуждается в медиации».

«Мы готовы слышать и говорить со всеми, кто уважает нашу территориальную целостность, суверенитет и независимость. Но за основу, мы хотим, чтобы была взята именно украинская формула – это логично и справедливо, потому что война идет на территории Украины. Один из пунктов этой формулы – вопросы гарантии…

Единственный момент, когда можно говорить о какой-то дипломатии с Россией – это когда российские войска выйдут с территории Украины. Точка. Это все наша территория», – заявил Ермак.

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