Ермак опять требует Крым и Донбасс в обмен на переговоры с Россией

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Условием для начала переговорного процесса Украина ставит так называемую формулу мира Зеленского, одним из пунктов которой является возвращение контроля над границами по состоянию на 1991 год.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Соне Кошкиной заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ермак также отверг посреднические услуги третьих стран, заявив, что Украина «не нуждается в медиации».

«Мы готовы слышать и говорить со всеми, кто уважает нашу территориальную целостность, суверенитет и независимость. Но за основу, мы хотим, чтобы была взята именно украинская формула – это логично и справедливо, потому что война идет на территории Украины. Один из пунктов этой формулы – вопросы гарантии… Единственный момент, когда можно говорить о какой-то дипломатии с Россией – это когда российские войска выйдут с территории Украины. Точка. Это все наша территория», – заявил Ермак.