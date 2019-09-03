ЕС отверг план Лукашенко по Донбассу

03.09.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Евросоюзу свой план урегулирования конфликта на Донбассе еще в 2014 году, однако он был отвергнут.

Об этом Лукашенко заявил сегодня в Минске на открытии международной конференции по борьбе с терроризмом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда начался этот конфликт, один из высокопоставленных чиновников, фамилии не буду называть, позвонил мне и поинтересовался, что будем делать, какая точка зрения у Беларуси. По его настоянию послал министра иностранных дел с планом действий и личными гарантиями тех мероприятий, которые должны были быть проведены, и добавил: «Если вы отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь, я буду считать, что Европа не хочет, чтобы этот конфликт устаканился, прекратился.

И что вы думаете? Цивилизованная Европа отвергла этот план, даже в деталях. И начали бороться за Донбасс, за Крым, еще чего-то, нормандские форматы, в том числе и в Беларуси», – рассказал Лукашенко.

Он напомнил, что Беларусь приняла более 150 тысяч беженцев из Украины с начала конфликта на Донбассе.

«Европейцы две тысячи мигрантов не могут поделить. Демократическая Европа: в море болтаются дети, люди, которые бегут от проблем, которые мы создали у них на родине. Мы их не принимаем, пусть погибают, это не наши. А к нам 150 тысяч хлынуло не чужих нам людей. И буквально через несколько дней я подписал указ о предоставлении им равных возможностей в Беларуси по жилью, по образованию, по работе. Нам страшно было перемолоть эти 150 тысяч для нашей Беларуси с нашими проблемами. Вы думаете, нам кто-нибудь помог? Нет, но мы не очень и просили этой помощи», – сказал Лукашенко.