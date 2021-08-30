ЕС выдвигает ультиматум Грузии, требуя конфронтации с Россией и Белоруссией

30.08.2021 14:23 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

До выборов в органы местного самоуправления в Грузии, которые назначены на 2 октября текущего года остается чуть более месяца, а вот баталии, развернувшиеся на внутриполитической и внешнеполитической аренах, не прекращаются по сей день.

Очередным поводом для возмущения стало заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая поведала миру информацию о том, что Грузии понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать критериям вступления в Европейский Союз.

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«Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не соответствует критериям членства. Вам понадобится около 20 лет работы, пока вы дойдете к этой готовности. Возможно, нужен какой-то промежуточный этап для Украины, Молдавии и Грузии, но сейчас все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС», – сказала она.

Керсти Кальюлайд.

Если перефразировать слова эстонской барышни, которой везде грезятся признаки «российской угрозы», то получается следующее: «Не видать Грузии вступления в ЕС как своих ушей». Надо отдать должное, Керсти Кальюлайд позволила себе то, на что не решался ни один европейский чиновник.

Разумеется, заявление Керсти Кальюлайд, у которой кстати авторитетнейшие эксперты и аналитики регулярно фиксируют признаки паранойи, вызвало бурю негодования и некого протеста со стороны представителей политического истеблишмента Грузии. (Очевидно, если бы не ее маниакальность, то Кальюлайд не просила бы у ЕС подачек на создание системы ПВО средней дальности в странах Балтии. Если следовать ее бредовой логике, то вышеуказанная система позволит Эстонии «сдерживать Россию». Тут, как говорится, есть два пути: либо Кальюлайд, пребывая в неком трансе, хочет сдерживать то, чего и в помине-то нет, либо тупо клянчит деньги у ЕС)

Первый вице-премьер и по совместительству мэр города Тбилиси Каха Каладзе посоветовал главе балтийской республики проявлять заботу о собственной стране, а не совать свой нос в дела иностранного государства.

«Пусть каждый заботится о своей стране», — отметил он.

Очевидно, грузинский политик, в прошлом известный футболист повзрослел, возмужал и больше не поддается команде фас со стороны еврочиновников. Молодец, тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить. Отраден тот факт, что представители правящей партии в Грузии наконец-то решились проявить свой характер, дух, сказать свое веское слов и отказаться от роли подкаблучника.

Ни для кого не секрет, что сегодня еврочиновники всех рангов и мастей активизировали в преддверии выборов свои нападки на представителей правящей партии в Грузии. Разумеется, американские и евросоюзные горе-хозяева свою ставку делают не на правящую группировку, а на беснующую оппозицию, поскольку последняя готова по первой команде фас развязать очередную кровавую военную авантюру с соседним государством.

Ни для кого не секрет и то, что на Западе наконец-то осознали, что Грузия поэтапно отдаляется от стаи сусликов, которые мнят себя «демократизаторами мира», выбрав при этом свой внешнеполитический ориентир, направленный на добрососедские отношения с Россией и собратьями из бывшего Советского Союза.

Это не происки пресловутой «российской пропаганды», а достоверный факт. Буквально пару недель назад Тбилиси проигнорировал требование американских и евросоюзных чиновников о разрыве связей с Москвой и Минском, которых на волне оголтелой русофобии обложили санкциями.

Парадокс ситуации заключается в том, что евросоюзные суслики страдают от этих санкций в разы больше, чем РФ и Белоруссия. Разумеется, введения санкций Грузией против белорусской «авиакомпании Белавиа» не состоялось, а вот суслики остались в недоумении, как это их покорный вассал посмел отречься от приказа.

Вот и получается, что вслед за этим решением глава балтийской республики, посещая шабаш русофобов в Киеве, пригрозила аж 20-летним процессом на вступление Грузии в ЕС.

О том, насколько прогноз президента Эстонии Керсти Кальюлайд (относительно вступления Грузии в Европейский союз) является достоверным, «ПолитНавигатор» решил выяснить у грузинского аналитика Ники Читаде.

«На мой взгляд, это реалистичный фактор. Грузия не удовлетворяет все стандарты Евросоюза. Мы все знаем, что ВВП на душу населения в Грузии составляет 4 тысячи долларов, а вот в странах ЕС этот показатель (в самом бедном государстве) достигает порядка 7 – 10 тысяч долларов. Все зависит от того, какими темпами будет развиваться Грузия. Плюс общественное мнение играет немаловажную роль. Определенная часть населения выступает против устремления Грузии в ЕС и НАТО. У Керсти Кальюлайд есть полное право проявлять свое личное мнение, она не декларирует это от имени всей организации», сказал наш собеседник.

Мы также поинтересовались у него, является ли это неким сигналом грузинскому избирателю, что в случае победы «Грузинской мечты» перед Тбилиси закроются двери в ЕС и НАТО.

Никак Читаде.

«Да, какой-то намек можно зафиксировать, и он прослеживается. Западное сообщество недовольно политикой правящей партии «Грузинская мечта», и оно выступает за изменение власти в стране. Этому предшествовал тот факт, что грузинская политическая элита не соответствует демократическим и экономическим стандартам ЕС», – считает Читаде.

Сегодня можно смело констатировать тот факт, что правящая партия в Грузии заняла позицию самообороны и отбивает яростные нападки западных чиновников. О том, как разрешится эта многослойная проблема станет известно 2 октября – итог, которой должен определить главный рефери страны – грузинский избиратель.