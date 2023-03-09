«Есть некая маленькая паника» – На крымском ТВ убеждают не верить в наступление ВСУ на полуостров

Заявления украинских военачальников о скором наступлении на Крым имеют целью замаскировать скорую потерю Артемовска.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил председатель общественной организации «Крымский союз ветеранов боевых действий» Владимир Смирнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас самая обсуждаемая тема – это окружение и штурм Артёмовска. Это, грубо говоря, фиаско для Вооруженных сил Украины, после таких «замечательных действий», как они это называют, когда они «освободили» Херсон, а по факту наши просто его оставили, чтобы сохранить жизнь как гражданских, так и военных, потом часть Харьковской области, и им естественно нужно свое общество отвлечь от этого взятием Крыма, – считает эксперт.

– Из мужского населения никто не хочет идти воевать за Украину, потому что они знают, что что их ждёт, потому что видят, какая ситуация на фронте, и поэтому нужно обществу сказать, вот, мы сейчас на Крым идем. Как человек военный я вам скажу, никто не будет своих планов заранее озвучивать, вот так, что «мы пойдём на Крым, мы собираемся там перерезать эту дорогу, мы собираемся перерезать эти пути поставок вооружения, логистику нарушить». Так не делается».

Помощь западных кураторов и партнеров, по оценкам военного, носит декларативных характер.

«Сами американцы говорят, чтобы передать Украине самолёты F-16, нужно обучить людей летать на этих самолётах, подготовить пилотов, а это не менее 5 лет, – отметил Смирнов. – Мы видим, что даже западные так называемые партнёры потихоньку «сливают» Украину, потому что они понимают, что военным путём она не сможет победить, и если только НАТО не вступит в прямой конфликт. Но в НАТО не такие дураки, чтобы вступать в прямой конфликт, а европейские страны НАТО вообще не хотят у себя на территории иметь конфликт за Украину».

Тем не менее, в Крыму есть панические настроения, особенно в той части общества, что привыкла смотреть новости в социальных сетях.

«Конечно, есть некая маленькая паника в обществе, которое далеко от ситуации, смотрит и полагается только на информационные источники телевидения либо интернет-ресурсов. Они могут, конечно же, подвергнуться какой-то панике и поверить той дезинформации, которую распространяет противник. Но я уверен, что наше общество, в принципе, и командование готово к этому полностью», – заключил Смирнов.