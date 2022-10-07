«Есть случаи смертей среди мобилизованных» – глава антикоррупционного комитета РФ

В ходе частичной мобилизации выявлены нарушения при медосмотре и оценке состояния призываемых лиц. Зачастую этот фактор вообще может отсутствовать, когда людей, не справляясь о здоровье, просто сажают в автобусы и отправляют в часть.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава российского Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До сих пор мы обращаем внимание с уполномоченным по правам человека на то, что критерии очень вольные, что создает условия для различных злоупотреблений и создает условия для недопонимания. Недопонимания – это основной вопрос. Вчера, кстати, было заявление представителя комитета по обороне о том, что нужно доводить информацию объективно и надо доводить ее постоянно, и правду. Говорить правду. Потому что люди все это сами, они передают в сетях. Вот именно благодаря уполномоченным мы, например, узнали о том, что процедура медицинского осмотра и оценки здоровья призываемых лиц, она категорически отсутствует. Просто людей собирают, сажают в автобусы. В каком ты состоянии за двадцать лет, как ты в последний раз одевал пилотку, в каком состоянии ты сейчас находишься, никто не оценивает, – отметил чиновник.

«Наша коллега по СПЧ, уполномоченная по правам человека в Екатеринбурге Татьяна Мерзлякова выявила несколько случаев смертей, естественных смертей, которые пытались скрыться Министерством обороны. Поэтому сейчас мы будем добиваться обязательно процедуры медицинского освидетельствования. Вы знаете, что у нас сейчас существует заявительная процедура. Если ты хочешь, чтобы тебя направили на медицинский осмотр, у тебя есть для этого показания, ты делаешь заявление в военкомате. Что мне нужно, чтобы меня направили на медицинский осмотр. Да, зачастую люди не могут собрать все справки для этого, и им говорят: «Слушай, мы отказываем, нет справок». Когда родственники приносят справки, им говорят: «Он уже уехал в часть, идите в часть». И начинается вся эта история», – рассказал Кабанов.