28.05.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
ЕС, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина, Экономика
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«Европа нас обманула» – в Киеве заголосили о катастрофе без России

Потери, которые понесла Украина, взявшая курс на конфронтацию с Россией, Запад, несмотря на обещания, Украине не компенсировал.

Такое мнение в интервью «Комсомольской правде» высказал экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, отметивший, что в предложенной олигархом Игорем Коломойским идее объявить дефолт Украины, ничего нового нет.

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«Но главное, о чем сказал Коломойский, – это долг Запада перед Украиной, которая на данном этапе геополитической войны Запада с Россией обеспечила победу первому. Ведь Москва из друга и союзника получила врага. И Запад эти услуги не профинансировал. Кредиты предоставляются под очень высокие проценты, при этом Украина понесла огромные потери – от разрушения промышленной кооперации с Россией, утраты восточных рынков, в том числе в странах СНГ.

А это десятки, если не сотни миллиардов долларов. И никто эти потери не компенсировал, хотя обещали много. И тут Коломойский отражает мнение огромного числа украинцев», – считает экономист.

По его словам, похожая история произошла и с ассоциацией с ЕС, которую подписала Украина.

«Да, нас фактически обманули. Европа ввела квоты по всем статьям украинского экспорта, сложную промышленную продукцию к себе не пускают. Нам обещали западный достаток, но недавно в МВФ Украина была признана беднейшей страной Старого Света, уровень жизни упал, деиндустриализация, остановка предприятий. И никто платить не хочет за это», – резюмировал Суслов.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Коломойский призвал объявить на Украине дефолт.

Также Коломойский объяснил, почему новый президент Украины Зеленский не должен слушать Запад.

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