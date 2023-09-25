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Западная пропаганда уверяет, что коррупция – это чисто российское явление. В странах бывшего СССР – Грузия, Украина, Молдова, Армения, неудачная попытка в Белоруссии – «цветные революции» проходили под лозунгом честного руководства, уход из-под российского влияния представлялся как бегство из зоны многовековой коррупции туда, где она побеждена, то есть в Европу.

В самой Молдове фактор Румынии преподносится как пример страны, где коррупционеры и взяточники сидят в тюрьме. Как мы увидим далее, вожделенная Румыния являет собой как раз противоположный пример государства – члена ЕС, где коррупция пустила глубокие корни и не собирается сдавать позиции.

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Румыния – страна с самыми «убитыми» дорогами в Европе. Румынские дороги – даже хуже, чем в Болгарии. И всему виной коррупция. Об этом пишет Диана Злэтеску на портале alephnews.ro.

Автор приводит три красноречивых факта о состоянии мостов в Румынии:

– Менее чем через месяц после открытия мост через Дунай в Брэиле нуждается в срочном ремонте.

– Работы по строительству моста Сахайдакуль-Ноу начались в 1990 году и до сих пор не завершены.

– Мост в городе Милишэуцы в уезде Сучава вышел из строя в 2020 году и до сих пор не отремонтирован.

«В Европе только в Румынии больше плохих дорог, чем в Болгарии. Так почему же дороги плохо сделаны? В основном из-за коррупции, которая действует во всех отношениях и на всех этапах», – пишет Диана Злэтеску.

Только несколько дней назад достоянием общественности стал конкретный случай, когда председатель уездного совета получил взятку на сумму более миллиона румынских леев для заключения контракта на дорожное строительство.

«Это не отдельные островки коррупции. Коррупция широко распространена у нас в стране. Все коррупционеры поддерживают друг друга», – говорит директор предприятия Pro Infrastructure Ионуц Чуря.