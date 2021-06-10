Европейские чиновники в Киеве испугались «атомных фантазий» Лукашенко

10.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Прибалтика, Польша и Украина должны продолжать вести антибелорусскую политику и всячески дискредитировать Александра Лукашенко.

Об этом в ходе встречи с вице-спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком заявила вице-маршал Польши Малгожата Госевская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не можем избегать и тематики Белоруссии, ситуации там, которая касается гражданского общества. Мы думали об определённых действиях, которые могли бы активизировать нашу деятельность в этой сфере. Но нынешняя ситуация в Белоруссии фактически не позволяет нам поехать в Минск.

Но это не освобождает нас от необходимости говорить об этом и добиваться вызволения политических узников режима Лукашенко-узурпатора. Так мы его и должны называть, а не президентом», – сказала она.

Эту инициативу также поддержал вице-спикер литовского Сейма Паулюс Саударгас, который назвал белорусского президента «террористом».

«То, что недавно произошло в Белоруссии – это новый феномен. Это генерация терроризма. Диктатор Лукашенко захватил самолёт, как террорист. И он хотел захватить оппозиционера. Раньше такого не происходило. То есть, он преступил «красную линию», – вещал Паулюс.

Другой спикер, литовский чиновник, подчеркнул, что построенная в Белоруссии электростанция является угрозой всеобщей безопасности из-за «непредсказуемости фантазий» минского руководства.

«И, возвращаясь к энергетической безопасности – это не только проблема «Северного потока-2». Это также проблема атомной станции, которая находится недалеко от Вильнюса, на территории Белоруссии. Никто не знает, какая фантазия у них появится в плане этой атомной электростанции. И энергетическая безопасность, и безопасность окружающей среды, это и политическая безопасность. Это всё проблемные вопросы для нас, и мы должны вместе им противодействовать. Нам нужно будет обговорить это более основательно и детально – как лично, так и дистанционно. Будем обговаривать эти вопросы», – строил планы Саударгас.