В мире сильно преувеличивают последствия ограниченного применения ядерного оружия.

Об этом на презентации в Москве заявил близкий к Кремлю политолог Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ядерное оружие было дано нам Богом для того, чтобы он прекратил самоубийство человечества, которое началось в XX веке. Это первое. Ядерное оружие можно применить в ограниченном и даже в не очень ограниченном количестве, никакого конца человечества не произойдёт, если, естественно, не используют всё существующее нынешнее ядерное оружие.

Мы раскачивали миф о том, что применение ядерного оружия приведёт немедленно к концу света. Мы в него поверили. Это была ложь. Ядерное оружие — это отвратительное оружие. Это оружие, которое уничтожает, конечно же, большое количество невинных людей, в том числе детей.

Но я вас уверяю, что если мы, Россия, русские, откажемся от возможности применения ядерного оружия, не только теоретически, но даже и практически, но мы обречём мир на тот провал, к которому, по которому он сейчас скользит», – сказал Караганов.