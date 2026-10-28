Близкий к Кремлю политолог: Европа будет сожжена максимум за 3 дня

Максим Столяров.  
28.10.2026 12:19
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия


В мире сильно преувеличивают последствия ограниченного применения ядерного оружия.

Об этом на презентации в Москве заявил близкий к Кремлю политолог Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В мире сильно преувеличивают последствия ограниченного применения ядерного оружия. Об этом на презентации в...

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«Ядерное оружие было дано нам Богом для того, чтобы он прекратил самоубийство человечества, которое началось в XX веке. Это первое. Ядерное оружие можно применить в ограниченном и даже в не очень ограниченном количестве, никакого конца человечества не произойдёт, если, естественно, не используют всё существующее нынешнее ядерное оружие.

Мы раскачивали миф о том, что применение ядерного оружия приведёт немедленно к концу света. Мы в него поверили. Это была ложь. Ядерное оружие — это отвратительное оружие. Это оружие, которое уничтожает, конечно же, большое количество невинных людей, в том числе детей.

Но я вас уверяю, что если мы, Россия, русские, откажемся от возможности применения ядерного оружия, не только теоретически, но даже и практически, но мы обречём мир на тот провал, к которому, по которому он сейчас скользит», – сказал Караганов.

«Утверждаю: легко выиграть ядерную войну. Легко выиграть ядерную войну в Европе, но не дай Бог, потому что это, конечно, будет огромным грехом.

Но если мы внимательно посмотрим не на мифы, а на реальные последствия применения ядерного оружия, то если будет дан приказ условному Дмитрию Александровичу Тренину, полковнику, выиграть ядерную войну в Европе, он её выиграет в течение приблизительно трёх дней. И всё.

А вот Сергей Александрович Караганов (он не полковник, он гражданский человек) – если ему скажут, что нужно выиграть, закончить проблему с Западом, то ему потребуется 5 дней», – добавил эксперт.

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English version :: Читать на английском Близкий к Кремлю политолог: Европа будет сожжена максимум за 3 дня

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