«Фальшивый и убогий акционизм» – Карасев отрекся от укро-патриотизма

Вадим Москаленко.  
14.05.2024 17:14
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Украинское военное руководство не умеет планировать наперёд и создавать долгосрочные стратегии – вместо этого оно занимается бесполезными пиар-акциями. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское военное руководство не умеет планировать наперёд и создавать долгосрочные стратегии – вместо этого...

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«На войне еще очень важен стратегический расчет и терпение. Игра в долгую. Это должен быть масштабность мышления, масштаб понимания того, что может быть, и как можно планировать те или иные военные действия. Но не акции.

Потому что наш недостаток, один из недостатков, это вот этот военный акционизм: «Давайте туда дронами пусть там расхерачат все, или там ударим еще по какому-то объекту, еще какой-то самолет подорвем». Что это решает, скажите мне?» – неожиданно прозрел Карасев.

«Я бы назвал это хайпанутость. Это акционизм, активизм. Это культура активизма нашего общества – выбежать с флагом, где-то там аватарку поставить в Фейсбуке, и там проявить свой патриотизм.

У меня отвращение к этому. Вот к этому показному, демонстрационному, акционистскому патриотизму. Фальшивому, кстати говоря. Фальшивому и убогому», – подытожил он.

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