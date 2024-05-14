«Фальшивый и убогий акционизм» – Карасев отрекся от укро-патриотизма

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Украинское военное руководство не умеет планировать наперёд и создавать долгосрочные стратегии – вместо этого оно занимается бесполезными пиар-акциями. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На войне еще очень важен стратегический расчет и терпение. Игра в долгую. Это должен быть масштабность мышления, масштаб понимания того, что может быть, и как можно планировать те или иные военные действия. Но не акции. Потому что наш недостаток, один из недостатков, это вот этот военный акционизм: «Давайте туда дронами пусть там расхерачат все, или там ударим еще по какому-то объекту, еще какой-то самолет подорвем». Что это решает, скажите мне?» – неожиданно прозрел Карасев.

«Я бы назвал это хайпанутость. Это акционизм, активизм. Это культура активизма нашего общества – выбежать с флагом, где-то там аватарку поставить в Фейсбуке, и там проявить свой патриотизм. У меня отвращение к этому. Вот к этому показному, демонстрационному, акционистскому патриотизму. Фальшивому, кстати говоря. Фальшивому и убогому», – подытожил он.