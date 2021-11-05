Фильм «16-й» не допустили до показа в Нью-Йорке

05.11.2021 13:23 (Мск), Москва, Максим Никифоров

Премьера нового российского фильма Евгения Пригожина «16-й» о ходе президентских выборов в США в 2016 году так и не состоялась, сообщили представители компании «Паритет Фильм».

По словам продюсера Сергея Щеглова, кинокомпания планировала провести закрытый показ фильма в кинотеатре Film Society of Lincoln Center в Нью-Йорке 3 ноября. Однако накануне премьеры руководство кинозала заявило, что показ не состоится. Причины такого решения там не объяснили, отмечает Щеглов.

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На данный момент продюсеры ведут переговоры с другими кинопрокатчиками, чтобы позже все-таки показать картину американской публике.

Фильм «16-й» заявлен как «исповедь» российского бизнесмена Евгения Пригожина. В нем он расскажет о реальной обстановке на президентских выборах, в которых победил Дональд Трамп. Премьера для российских зрителей состоится 8 ноября.