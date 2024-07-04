«Фронт осыпается. Нам становится очень грустно» – Арестович

Анатолий Лапин.  
04.07.2024 09:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Ситуация на поле боя для Украины складывается не в ее пользу, и показывает, что фронт ВСУ начал сыпаться.

Об этом в эфире видеоблога иноагента, беглой российской либеральной журналистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация на поле боя для Украины складывается не в ее пользу, и показывает, что...

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«По моей оценке, наш фронт потихоньку осыпается. Прорыв под Токмаком, прорыв на Нью-Йорк, захват в Часов Яре целого района, всякий движ на Купянско-Боровском направлении – это показывает, что дела у нас нестабильны. Плюс Покровское никуда не делось. Из ключевых событий – атака на Торецк началась. Если сейчас перерезают на Покровском направлении трассу Покровск-Константиновка, то перерезается линия снабжения всего восточного фронта, одна из ключевых, и нам там становится очень грустно», – сказал экс-советник ОП.

«То есть создаются условия для того, чтобы нам там стало очень тяжело со всеми вытекающими последствиями. Ситуация на фронте не в нашу пользу. Есть участки, где мы стоим, есть участки, где мы даже наступаем, например, Серебрянское лесничество, там «Азов» пошел вперед, полк, и немножко поотодвигал, но неравномерно. В целом ключ – это два направления: Купянско-Боровское и Торецкое, условно говоря плюс-минус правый и левый фланг. Ну и чуть южнее на Кураховском направлении Красногоровка начала осыпаться настолько, что Юрий Бутусов призвал заменить командира 59-й бригады», – заявил Арестович.

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