«Газпром» покроет потери от экспорта за счет россиян, которых он не хотел газифицировать – эксперт

Елена Острякова .  
07.08.2023 17:56
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, ЖКХ, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Цены, Экономика


Тарифы на газ для потребителей вырастут в следующем году, чтобы покрыть сокращение экспортной выручки «Газпрома».

Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил доктор экономических наук Никита Кричевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Тарифы на газ для потребителей вырастут в следующем году, чтобы покрыть сокращение экспортной выручки...

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«Дождемся июля 2024 года, когда только тарифы на газ вырастут на 8%. А там же еще и другие тарифы. По первому полугодию падение экспортной выручки газового монополиста составляет 70%.

Когда Дмитрий Медведев запускал программу газификации, вы бы, будучи монополистом, за эти 15 лет понастроили бы себе точек, которые потребляют газ, и платят за него внутри страны, и у вас бы не было проблем с его реализацией. Потому что люди уже бы привыкли пользоваться газом, а не углем, и все бы было хорошо. Но нет, все гоним сначала в Европу», – отметил Кричевский.

При этом на бюджет страны, по его мнению, падение газового экспорта существенно не повлияет.

«Доходы бюджета от нефтегазового сектора составляют приблизительно треть всех доходов. Даже меньше. И если мы думаем, что у нас бюджет формируется за счет нефтянки, мы глубоко ошибаемся. Треть – это много, на ближнем Востоке это 90% от ВВП, и как-то живут. Мы, конечно, должны понимать, что нефть и газ по сути кормят страну, но придавать им слишком большое значение я бы не стал», – сказал Кричевский.

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