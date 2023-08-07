«Газпром» покроет потери от экспорта за счет россиян, которых он не хотел газифицировать – эксперт

Тарифы на газ для потребителей вырастут в следующем году, чтобы покрыть сокращение экспортной выручки «Газпрома».

Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил доктор экономических наук Никита Кричевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Дождемся июля 2024 года, когда только тарифы на газ вырастут на 8%. А там же еще и другие тарифы. По первому полугодию падение экспортной выручки газового монополиста составляет 70%.

Когда Дмитрий Медведев запускал программу газификации, вы бы, будучи монополистом, за эти 15 лет понастроили бы себе точек, которые потребляют газ, и платят за него внутри страны, и у вас бы не было проблем с его реализацией. Потому что люди уже бы привыкли пользоваться газом, а не углем, и все бы было хорошо. Но нет, все гоним сначала в Европу», – отметил Кричевский.