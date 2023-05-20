«Гегемон постарел» – Карасёв о нежелании США брать Украину в НАТО

США потеряли значительную долю мирового влияния.

Об этом на канале «Да, это так» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть проблема избыточных обязательств Америки, они освобождаются от своих избыточных обязательств. Гегемон сейчас не в той форме, не в том положении, он уже староват, чтобы давать завышенные обещания», – отметил политолог.

Карасёв подчеркнул, что по этой причине США выступают против вступления Украины в НАТО.

«Вот, почему Америка была против вступления Украины в НАТО – это завышенные обязательства. А вот просто держать Украину, помогать ей – да.

Смотрите, если Украина в НАТО – это самолёты F-35, без разговора, или «Торнадо». А когда просто вам помогают, чтобы Путин не захватил Украину, то даже F-16 не так-то просто. ПВО, «Джавелинов» – пожалуйста, а самолёты – нет.

Не хотят брать на себя обязательства, как говорили раньше – «участвовать в социалистическом соревновании», – подытожил он.