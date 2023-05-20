«Гегемон постарел» – Карасёв о нежелании США брать Украину в НАТО

Вадим Москаленко.  
20.05.2023 23:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 305
 
Дзен, НАТО, Политика, США, Украина


США потеряли значительную долю мирового влияния.

Об этом на канале «Да, это так» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США потеряли значительную долю мирового влияния. Об этом на канале «Да, это так» заявил...

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«Есть проблема избыточных обязательств Америки, они освобождаются от своих избыточных обязательств. Гегемон сейчас не в той форме, не в том положении, он уже староват, чтобы давать завышенные обещания», – отметил политолог.

Карасёв подчеркнул, что по этой причине США выступают против вступления Украины в НАТО.

«Вот, почему Америка была против вступления Украины в НАТО – это завышенные обязательства. А вот просто держать Украину, помогать ей – да.

Смотрите, если Украина в НАТО – это самолёты F-35, без разговора, или «Торнадо». А когда просто вам помогают, чтобы Путин не захватил Украину, то даже F-16 не так-то просто. ПВО, «Джавелинов» – пожалуйста, а самолёты – нет.

Не хотят брать на себя обязательства, как говорили раньше – «участвовать в социалистическом соревновании», – подытожил он.

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