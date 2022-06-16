Германия не в состоянии отказаться от российского газа

16.06.2022  11:30 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров:
 
Газ, Германия, Дзен, Политика, Россия, Санкции, Энергетика


Чтобы не нанести еще больший ущерб собственной экономике, Берлин, несмотря на санкционное давление, вынужден сохранять каналы взаимодействия с Москвой.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят профильные эксперты.

Чтобы не нанести еще больший ущерб собственной экономике, Берлин, несмотря на санкционное давление, вынужден...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Несмотря на обвал в российско-германских отношениях, ФРГ не имеет возможности отказаться от российского газа в краткосрочной перспективе. Форсированный переход на возобновляемые источники энергии и диверсификация поставщиков не способны обеспечить необходимый объем энергоресурсов. Такое положение дел вынуждает Берлин оставлять каналы взаимодействия с Москвой», — сказал «Известиям» научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

Он обратил внимание, что отказ от российских энергоносителей был заложен в немецкие программные документы еще до событий февраля 2022 года. Также он считает неочевидными перспективы возврата к сотрудничеству двух стран в сфере водородной энергетики.

В свою очередь старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Александр Камкин отмечает, что ФРГ, продолжая покупать российский газ, выступает с позиции собственных экономических интересов, поскольку прекращение поставок приведет к коллапсу в немецкой энергетике и экономике.

«Как бы в Берлине ни рассуждали о диверсификации и полном отказе от российского газа, в обозримом будущем это маловероятно. В Берлине это прекрасно понимают, но проблема в том, что немецкий политический класс действует в соответствии с политикой ценностей, которая противоречит экономической целесообразности», — подчеркнул Камкин.

По его словам, последние действия ФРГ свидетельствуют о том, что предел санкционного давления на Россию уже достигнут.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть