Глава «Нафтогаза» оказался агентом «Газпрома»

28.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Российский «Газпром» на законных основаниях может зайти на украинский рынок и разорить НАК «Нафтогаз».

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил эксперт по энергетике Валентин Землянский.

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Он отметил, что «Нафтогаз» не знает, как будут формироваться тарифы на услуги ЖКХ.

«И я добавлю немножечко «зрады»: давайте себе представим, что с мая на рынок заходит «Газпром», – сказал эксперт.

«Сейчас нас в «зрадники» запишут», – заметило издание.

«Это не мы, это Коболев – агент «Газпрома», даже формально зафиксировано. В договоре на транзит записано: «Нафтогаз» является агентом «Газпрома», – обратил внимание эксперт.

По его словам, «Газпром» может реально составить очень серьезную конкуренцию «Нафтогазу», создав на Украине дочерние компании и просто поставлять газ, как это происходит сейчас с электроэнергией.

«Появляется условная компания «Газпромсбыт Украина» и говорит: «Уважаемые облгазы, смотрите: есть НАК с его ценой, а есть мы с ценой на 30-50% дешевле. Мы готовы войти с вами в долгосрочные отношения, а не так, как у вас там «Нафтогаз» каждый месяц мозг выносит, ориентируясь по хабу. Длинный контракт, на 5 лет, с фиксированной ценой…» Короче, договариваются. На этом вся история с конкуренцией и заканчивается. «Нафтогаз» либо начинает работать себе в убыток, чтобы составить конкуренцию «Газпрому», или он просто ликвидируется за ненадобностью», – отметил собеседник издания.

Он говорит, что никакого нарушения украинского законодательства здесь не будет.

«Я вам привел реальную ситуацию, и это согласно действующему законодательству. Никаких нарушений при этом не будет. Трейдер «Газпрома» говорит: «Я художник, я так вижу, я считаю, это рыночная цена, я готов подтвердить всеми необходимыми документами выполнение своих контрактных обязательств», – резюмировал Землянский.