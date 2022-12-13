Глава украинской полиции раскрыл цель обстрелов мирных кварталов Донецка

13.12.2022  15:39 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Жители Донбасса, уже не воспринимающие Украину как свою страну, – это основная проблема для возвращения региона под контроль Киева. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У полицейского поинтересовались, будет ли отличаться «деоккупация» территорий, потерянных после 24 февраля 2022 года, от регионов, отколовшихся от Украины в 2014-м.

Жители Донбасса, уже не воспринимающие Украину как свою страну, – это основная проблема для...

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«Дети пошли уже во второй класс, те, которые родились в 14-15 годах. Люди отравлены пропагандой России. Большие территории, которые уже 8,5 лет не слышали украинского языка. В которых воспитывалась и пропагандировалась ненависть ко всему украинскому, к Украине. Поэтому главная проблема – это люди», – ответил Клименко журналисту РБК-Украина.

По его словам, все, кто настроены против Украины, пусть уезжают из Донбасса.

«И главное, [показать], что это территория нашего государства – не Российской Федерации, не какого-то Союзного государства, а именно Украины. Поэтому, я думаю, что многие люди, которые там проживают, видимо, пойдут искать Русский мир на территории Российской Федерации», – объяснил глава украинской полиции.

Военкор Анна Долгарёва считает откровения Клименко весьма показательными.

«А вот и ответ – откуда бессмысленные обстрелы центра Донецка. Их главная проблема на Донбассе – люди. Народ не тот, понимаете.

Они его и уничтожают планомерно, этот народ. Им не нужны люди, живущие в Донецке и Луганске. Они стремятся убить их или выгнать, чтобы заселить обезлюдевшие территории» – прокомментировала Долгарёва в своём тг-канале.

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