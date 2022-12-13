Главное пиар: Думские либералы поспешно предлагают разблокировать Twitter

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Партия «Новые люди» подала запрос в «Роскомнадзор» с просьбой рассмотреть вопрос о разблокировке на территории России американской социальной сети «Твиттер», ссылаясь на то, что новые владельцы сервиса якобы отменили антироссийские санкции.

Однако, как выяснилось, это далеко не так, а партия, похоже, всего-навсего спешит использовать хоть какой-то повод для пиара.

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«В России соцсеть была заблокирована еще при старом владельце. Сегодня владелец Илон Маск, который полностью поменял внутреннюю политику компании. Теперь в руководстве нет русофобии. Более того, возможны разблокировки аккаунтов российских СМИ и политиков. Внутренняя политика компании переработана основательно. Блокируются аккаунты и сообщения, в которых содержалась террористическая подоплека, боты, которые агрессивно реагируют на высказывания пользователей, не согласных с политикой США. Предлагает РКН провести дополнительную проверку», – сказал сегодня журналистам в Госдуме РФ депутат Антон Ткачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он напомнил, что летом «Новые люди» направляли запрос в Гепрокуратуру РФ о разблокировке другой американской соцсети – «Инстаграм». По словам депутата из-за блокировки «пострадало большое количество предпринимателей».

«Но как мы видим, за счет ВПН пользователи как-то остаются в сети и пытаются пользоваться этой сетью на территории РФ. Глупо отказываться от возможности донесения собственной позиции за рубеж за счет таких технологий. Тот же Илон Маск неоднократно высказывался в поддержку СВО, из-за чего «Эппл» грозит удалить приложение «Твиттер». На этой волне у нас есть возможность показать миру, насколько у нас свободные сети», – сказал Ткачев.

При этом он считает, что «Твиттер» должен будет заплатить в России 60 млн руб штрафов, заработанных еще при прежних владельцах, а также выполнить закон «о приземлении», то есть открыть представительство в РФ.

Впрочем, думские либералы явно спешат и пытаются понравиться своим избирателям, ведь реально «Твиттер» продолжает антироссийские санкции.

Медиа-эксперт Александр Малькевич, работавший преподавателем в вузе Херсона, утверждает, что соцсеть по-прежнему отказывается восстанавливать его удаленный аккаунт, несмотря на то, что автор им «почти не пользовался и ничего там предосудительного не писал».

На просьбы восстановления администраторы присылают отписки о нарушении правил, не указывая конкретные пункты.

«Илон Маск дней десять назад объявил «амнистию» и заявил, что все заблокированные аккаунты в Twitter будут восстановлены. Я специально проверил несколько дней назад: ничего подобного. Мой аккаунт ограничен во всём: 0 читателей, 0 подписок. Письмо в поддержку никакого результата не принесло… Очевидно, что исполнители там, внутри компании, плевать хотели на все установки своего хозяина Илона Маска», – подчеркнул Малькевич.