Главный «итог» единого дня голосования в Белоруссии: Лукашенко решил остаться у власти до конца путинского срока

Вчера в Белоруссии выбирали депутатов. Причем сразу всех. И нижней палаты республиканского парламента и всех местных советов – от областных до сельских включительно. Это для республики новшество – результат недавней конституционной реформы, которая сократила количество избирательных кампаний до минимума. Теперь белорусы голосуют дважды за электоральный цикл – один раз за президента и другой раз – за всех остальных.

Кстати, о президенте – Лукашенко в день голосования и не выходя с избирательного участка заявил, что пойдет и на следующий, уже седьмой срок. Собственно, одно только это заявление уже одним своим фактом для многих отодвинуло на второй план все инфоповоды, связанные непосредственно с самими выборами.

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Тут интрига все-таки была. Разговоры о транзите в Белоруссии ходили давно, да и сам Лукашенко периодически их подогревал словами о своем скором уходе. Вся эта история с конституционной реформой, создание запасного центра власти в лице Всебелорусского собрания, куда после ухода с президентского поста вполне мог бы отправиться и сам Лукашенко, усиление спикера верхней палаты Натальи Кочановой, – все это позволяло задуматься о скором транзите. Но нет. Похоже, тем, кто ожидает скорой замены Лукашенко на кого-нибудь еще, придется ждать, как минимум, до 2030 года. А Саня, как поется в одной белорусской песенке, останется с нами.

Но вернемся к нашим депутатам и их выборам. Несмотря на то, что накануне силовики были переведены на усиленный режим, никаких эксцессов в день выборов не произошло. Все было спокойно, люди шли голосовать, на участках играла музыка, где могли – привлекали местную самодеятельность, организовывали торговлю. В общем, на выборы, как на праздник, по старой советской традиции, чтимой и в современной Белоруссии.

Оппозиция в этих выборах не участвовала совсем. Ни один из кандидатов не только не был поддержан оппозицией, но даже не продемонстрировал в ходе избирательной кампании сколько-нибудь оппозиционных взглядов. Сама оппозиция в очередной раз не определилась относительно того, что ей делать. Одни решили выборы просто игнорировать, другие – идти на них и голосовать против всех, но понятно, что основной части населения все это было совершенно неинтересно.

Между самими кандидатами какой-то напряженной борьбы тоже замечено не было. Все – провластные, все хотят примерно одного – зачем ссориться. Единственным примером «неконвенциональных методов» ведения предвыборной борьбы стала агрессивная травля со стороны «системных националистов» пророссийской активистки Ольги Бондаревой, которая выдвигалась в Мингорсовет от компартии и известна своими кампаниями по борьбе с латинкой и дерусификацией.

Кандидатов было заметно меньше, чем во время предыдущих избирательных кампаний, а сама кампания – заметно спокойней. Из минусов – подавляющая часть вели свои кампании по-старинке. Встречались со своими избирателями, в основном, в залах и, преимущественно, в трудовых коллективах, уличной агитации было мало, каких-то заметных митингов и пикетов – тоже, а в сети агитацией занимались единицы. Вроде как 21 век уже почти на четверть прошел, а в интернет кандидаты идут крайне неохотно.

Предварительные итоги парламентских выборов огласили уже ночью. Точных и даже приблизительных процентов голосов за каждого из кандидатов никто не сообщал, но список из 110 избранных депутатов, как и было обещано, обнародовали в 2 часа ночи. И ничего неожиданного в этом списке не было. По некоторым округам интрига была, но таких округов было немного.

Лично я ждал результатов голосования по 84 избирательному округу в Могилеве. Там за место в парламенте боролись один из идеологов системных националистов Игорь Марзалюк и проректор местного университета, политолог Дмитрий Роговцов. Понятно, что мои симпатии были не на стороне Марзалюка, да и конкурент у него на этот раз был более, чем достойный, но в этот раз фортуна была не на стороне проректора. Марзалюк пошел на третий срок и стал единственным в своем роде. Такое в белорусском парламенте практикуется редко. Состав депутатского корпуса обновился кардинально. Более 80% парламентариев были избраны впервые.

Среди новых депутатов можно выделить трех «супертяжей» – действующего главу президентской администрации Игоря Сергеенко, руководителя «партии власти» «Белая Русь» Олега Романова и председателя провластных профсоюзов Михаила Орду. Каждый из них имеет шансы занять место спикера, причем лично я бы сделал ставку не на более «статусного» Сергеенко, а на Орду. Это – старожил белорусской политики, который еще в 90-е стоял у истоков «лукашенковского комсомола» БРСМ, а в парламенте был уже четырежды – три созыва в Палате представителей и один – в Совете Республики. Уникальный парламентский опыт по белорусским меркам.

Можно выделить и группу из 20-30 «тяжеловесов» и «знаменитостей». Разных. От непубличного ректора Академии управления при Президенте РБ Вячеслава Даниловича, до очень публичного, но не прижившегося на дипломатической службе телевизионного политолога Александра Шпаковского, пробывшего на посту советника-посланника при посольстве в Москве всего полгода. Все эти люди, несомненно, будут на виду в новом парламенте. Ну и, наконец, основная часть депутатов, как обычно, из числа местных элит и будут представлять свои регионы в Центре. Случайных людей среди них тоже нет.