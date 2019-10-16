Главный «слуга народа» в Раде принуждает украинцев ещё 50 лет бодаться с Россией

16.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Украинцам нужно быть готовыми к тому, чтобы затянуть пояса и мучиться ещё лет пятьдесят, но требовать от России вернуть потерянные территории.

Об этом в интервью интернет-каналу «Vласть vs Vлащенко» заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда начался майдан, мне очень не понравилось, как сам Николаев был не очень такой националистичный, патриотичный. Я вообще решил из Николаева уехать и перевезти всех людей…

Думаю, что за Крым можно было побороться, мы ж никто не можем предположить, что было бы при попытках сопротивления. Половина людей считают, что они бы отступили. Честно говоря, я так не считаю, потому что операцию вела ГРУ», – заявил Арахамия.

«Но, пока это было неофициально, можно бы было вести, официально бы Путин не решился на войну», – уверена телеведущая Наталия Влащенко.

«Мы не знаем, но я точно согласен, что не было бы Донбасса», – считает парламентарий.

«Я не готов отдавать нашу территорию, для меня это реально красная линия. Всё равно в длинную судит история, я не хочу быть в книге по истории как человек, который отдал часть территории нашей страны.

Лучше, сука, будем ещё мучиться, затянем пояса ещё на 50 лет, но мы её будем требовать и рано или поздно заберём», – храбрится Арахамия.

«Как ты считаешь, мы должны начинать слушать людей с той стороны? Ведь мы людей с оккупированных территорий вообще ещё не слышали», – спросила ведущая.

«Конечно, должны с ними разговаривать, должны предпринимать попытки объединяющих усилий, какие-то проекты совместные, иначе мы навсегда отрезаем.

Потом, даже если возникнет исторический момент и там ослабнет как-то Россия, и мы сможем это сделать силовым даже способом, мы же не сможем физически, потому что там местное сопротивление…

Пока у власти будет Путин, это бесперспективно. Всё, что мы можем, это только с ним торговаться, там, тебе чуть-чуть минус санкции, а ты нам здесь вот отойди, но с Крымом это бесперспективно» – признал глава «Слуги народа».

Отметим, по словам киевского политолога Руслана Бортника, попытки Киева продемонстрировать стойкость своих политических позиций лишь приближают момент, когда все будет решаться без Украины.