Главный «слуга народа» в Раде принуждает украинцев ещё 50 лет бодаться с Россией
Украинцам нужно быть готовыми к тому, чтобы затянуть пояса и мучиться ещё лет пятьдесят, но требовать от России вернуть потерянные территории.
Об этом в интервью интернет-каналу «Vласть vs Vлащенко» заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда начался майдан, мне очень не понравилось, как сам Николаев был не очень такой националистичный, патриотичный. Я вообще решил из Николаева уехать и перевезти всех людей…
Думаю, что за Крым можно было побороться, мы ж никто не можем предположить, что было бы при попытках сопротивления. Половина людей считают, что они бы отступили. Честно говоря, я так не считаю, потому что операцию вела ГРУ», – заявил Арахамия.
«Но, пока это было неофициально, можно бы было вести, официально бы Путин не решился на войну», – уверена телеведущая Наталия Влащенко.
«Мы не знаем, но я точно согласен, что не было бы Донбасса», – считает парламентарий.
«Я не готов отдавать нашу территорию, для меня это реально красная линия. Всё равно в длинную судит история, я не хочу быть в книге по истории как человек, который отдал часть территории нашей страны.
Лучше, сука, будем ещё мучиться, затянем пояса ещё на 50 лет, но мы её будем требовать и рано или поздно заберём», – храбрится Арахамия.
«Как ты считаешь, мы должны начинать слушать людей с той стороны? Ведь мы людей с оккупированных территорий вообще ещё не слышали», – спросила ведущая.
«Конечно, должны с ними разговаривать, должны предпринимать попытки объединяющих усилий, какие-то проекты совместные, иначе мы навсегда отрезаем.
Потом, даже если возникнет исторический момент и там ослабнет как-то Россия, и мы сможем это сделать силовым даже способом, мы же не сможем физически, потому что там местное сопротивление…
Пока у власти будет Путин, это бесперспективно. Всё, что мы можем, это только с ним торговаться, там, тебе чуть-чуть минус санкции, а ты нам здесь вот отойди, но с Крымом это бесперспективно» – признал глава «Слуги народа».
Отметим, по словам киевского политолога Руслана Бортника, попытки Киева продемонстрировать стойкость своих политических позиций лишь приближают момент, когда все будет решаться без Украины.
Спасибо!
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