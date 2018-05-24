24.05.2018, Гаага, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, ЕС, Киев, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина

Голландцы заявили, что малазийский «Боинг» сбили курские зенитчики


Малазийский «Боинг» MH-17, потерпевший крушение летом 2014 года в небе ДНР, был сбит ЗРК «Бук», который принадлежит зенитно-ракетной бригаде армии РФ.

Об этом заявил глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен во время пресс-конференции в Гааге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нами были проверены все имеющиеся изображения «Бука» от 17-18 июля 2014 года, и мы установили, что у этого «Бука» есть много уникальных черт. На основе этих конкретных черт мы увидели след, который оставил «БУК». На основании компаративного следствия, в котором приняло участие большое количество «Буков», мы пришли к выводу, что «Бук», которым был сбит МН-17, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде», – заявил он.

«Курская 53-я зенитно-ракетная бригада является частью Вооружённых сил Российской Федерации», – уточнил Уилберт Паулсен.

 

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