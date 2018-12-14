Гордон собрался шантажировать Запад созданием ядерного оружия

14.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Если подписанты Будапештского меморандума, по которому Украина добровольно отказалась от ядерного оружия, не согласятся помогать ей, то нужно будет снова начать его изготовление.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я бы на месте Украины давно бы уже обратился к государствам, которые подписали Будапештский меморандум, и заявил бы: «Мы, государство Украина, констатируем, что вы гарантировали нам, в случае отказа от ядерного оружия, сохранить суверенитет, стать залогом гарантии нашего суверенитета, сохранения суверенитета и территориальной целостности. Наш суверенитет пострадал, территориальная целостность тоже. Пять лет от вас нет никаких реальных шагов. В этой ситуации Украине ничего не остается, как возобновить производство ядерного оружия. Если Запад поймет, что это единственный реальный выход, он может посодействовать созданию Украиной ядерного оружия», – заявил Гордон.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина первой нарушила Будапештский меморандум.

При этом министр обороны Украины Степан Полторак признал, что страна не имеет достаточных сил и материальных ресурсов для создания собственного ядерного оружия.

Читайте также: Украинка радуется, что у ее страны нет ядерного оружия.