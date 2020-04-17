Гордону шепнули на ухо имя убийцы Гонгадзе и Шеремета

17.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Убийцей журналистов Георгия Гонгадзе в 2000 году и Павла Шеремета в 2016-м является один и тот же человек, а заказчиком, по крайней мере в случае с Гонгадзе, является не экс-президент Украины Леонид Кучма, в чем его длительное время обвиняли.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил известный киевский телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гордона, об этом ему рассказал экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин.

«Бывший генеральный прокурор Украины, господин Шокин, в интервью мне совсем недавно сказал, что заказчиком убийства Георгия Гонгадзе и убийства Павла Шеремета является один человек, одно лицо. Я спросил Виктора Николаевича Фокина, кто. Он мне сказал после программы, на ухо… Но меня это шокировало.

Поэтому я тоже хочу, чтобы были установлены, наконец, заказчики Георгия Гонгадзе, чтобы сняли эти обвинения с Леонида Кучмы, который не имел никакого отношения к заказу убийства Георгия Гонгадзе. Я осмелюсь вам сказать, что по делу Гонгадзе известно все. И когда сложится политическая конъектура правильно, общество узнает то, что знаю я и то, что знают следователи, которые занимались делом Гонгадзе. Кучма там совершенно ни при чем, ответственно вам заявляю», – заявил Гордон.