Госдума берёт под защиту от иностранцев рождённых в РФ «суррогатных» младенцев

11.06.2021, Москва, Елена Острякова

Детям, рожденным от суррогатных матерей на территории России, должно присваиваться российское гражданство.

Об этом в своем «фейсбуке» написал вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи детей иностранцам под видом суррогатного материнства. Мы предлагаем прописать в законе, что воспользоваться услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина – гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. Кроме того, мы предлагаем наделить рожденных суррогатными матерями на территории нашей страны детей гражданством Российской Федерации по рождению в случаях, если биологические родители являются иностранными гражданами или лицами без гражданства», – написал Толстой.

Во всех тех странах, граждане которых приезжают в Россию для покупки младенцев, этот вид бизнеса запрещен, а в некоторых из них даже предусмотрена уголовная ответственность. Россия является мировым лидером в «изготовлении» детей на заказ (далее следуют Украина, Чехия, Грузия и пара американских штатов). В остальных странах это явление давно под запретом (во Франции, Германии, Норвегии, Швеции, Италии, Швейцарии, Австрии, Китае, Японии, Индии, Камбодже, в ряде штатов США и т.д.). Лидером по покупке рожденных в России младенцев является Китай.

«Самое ужасное, что отследить дальнейшую судьбу вывезенных за границу детей невозможно. Существующая практика позорна и аморальна», – добавил Толстой.