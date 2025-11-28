Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские политики, уговорившие Украину продолжать войну в 2022 году, предали её.

Об этом греческий депутат Николаос Паппас завил с трибуны Европарламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Эту войну можно было предотвратить. Ее можно было бы закончить раньше. К примеру, в марте 2022 года в Стамбуле. А предатели Украины говорили, что можно улучшить ее положение на поле боя, которые смиряются с тем, что сотни тысяч молодых людей продолжают умирать», – сказал Паппас.

Он призвал коллег прекратить срывать мирный процесс.