Греческий депутат в зале Европарламента: «Вы предатели Украины!»
Европейские политики, уговорившие Украину продолжать войну в 2022 году, предали её.
Об этом греческий депутат Николаос Паппас завил с трибуны Европарламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Эту войну можно было предотвратить. Ее можно было бы закончить раньше. К примеру, в марте 2022 года в Стамбуле. А предатели Украины говорили, что можно улучшить ее положение на поле боя, которые смиряются с тем, что сотни тысяч молодых людей продолжают умирать», – сказал Паппас.
Он призвал коллег прекратить срывать мирный процесс.
«У солдат газовая гангрена, а украинские олигархи строят себе золотые туалеты. Я хочу процитировать здесь господина Зеленского, который в марте 2022 года сказал: на Западе есть люди, которые не возражают против долгой войны, даже если бы это означало бы гибель Украины. Мы сейчас находимся на этом этапе. И поэтому Европе пора перестать подрывать мир. Долгая война на истощение – это предательство народа Украины», – сказал Паппас.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: