Греческий депутат в зале Европарламента: «Вы предатели Украины!»

28.11.2025 15:54
  (Мск) , Москва
Европейские политики, уговорившие Украину продолжать войну в 2022 году, предали её.

Об этом греческий депутат Николаос Паппас завил с трибуны Европарламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эту войну можно было предотвратить. Ее можно было бы закончить раньше. К примеру,  в марте 2022 года в Стамбуле. А предатели Украины говорили, что можно улучшить ее положение на поле боя, которые смиряются с тем, что сотни тысяч молодых людей продолжают умирать», – сказал Паппас.

Он призвал коллег прекратить срывать мирный процесс.

«У солдат газовая гангрена, а украинские олигархи  строят себе золотые туалеты. Я хочу процитировать здесь господина Зеленского, который в марте 2022 года сказал: на Западе есть люди, которые не возражают против долгой войны, даже если бы это означало бы гибель Украины. Мы сейчас находимся на этом этапе. И поэтому Европе пора перестать подрывать мир. Долгая война на истощение – это предательство народа Украины», – сказал Паппас.

Метки:

