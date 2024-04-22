«И даже не думать о штурмах»: дальнейшее отступление ВСУ неизбежно – сержант украинской армии

Вадим Москаленко.  
22.04.2024 16:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Единственный шанс для ВСУ как-то выжить – это закопаться как можно глубже, и медленно отступать.

Об этом в интервью украинской телеведущей-нацистке Янине Соколовой заявил убеждённый бандеровец, главный сержант батальона БПЛА 47 бригады ВСУ Рустам Мустафаев с позывным «Легион», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Единственный шанс для ВСУ как-то выжить – это закопаться как можно глубже, и медленно...

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«Враг не жалеет артиллерийских снарядов, не жалеет КАБов. Так случается, что на одну нашу позицию может прилетать по 10-15 КАБ. А это очень мощная авиабомба, и даже если прямого попадания не будет, а ты останешься контуженным – это очень сильно деморализует.

Враг имеет очень могучую силу. И то, чего не понимают большинство высокопоставленных командиров – мы вообще не должны в этой ситуации идти на штурм. Наш единственный шанс – это стоять в обороне, максимально выбивая пехоту и технику врага», – рассуждал Мустафаев.

«И даже не пытаться двигаться вперёд. Потому что каждая наша попытка пойти вперёд, как было на Авдеевском направлении, это попросту убивает нашу пехоту.

Иногда поступают команды двигаться вперёд, но я считаю, что это абсолютно нецелесообразно. Надо пытаться удержать те позиции, которые есть. Если нет возможности удержать – надо отводить людей, сохранять жизни. И так, постепенно, мы однозначно будем терять больше территорий. Это неотвратимо, пока не заработает закон о мобилизации, который позволит набрать намного больше людей», – надеется неонацист.

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