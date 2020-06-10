«И единая, в конце концов, валюта», – Лукашенко заиграл в поддавки

10.06.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия полностью выполнит Союзный договор с Россией, включая введение единой валюты и общей налоговой системы.

Об этом сегодня в ходе онлайн-конференции заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я должен напомнить, что президенты наших стран еще в конце 2018 года договорились, что без всяких сомнений быть Союзному государству России и Белоруссии. Просто быть. Поэтому приняли принципиальное решение, что Союзный договор мы должны полностью выполнить.

Даже те глобальные задачи, которые стоят: и единое налоговое законодательство, единый таможенный кодекс, единая, в конце концов валюта, единый эмиссионный центр. При условии, что хотя мы и разные по размеру страны, мы должны одинаково управлять», – оговорился Семашко.

По его словам, всего интеграционных «дорожных карт» 30, из которых согласовано 28,5: документ, фиксирующий отношения в нефтегазовой сфере согласован наполовину.

Примечательно, что минувшей зимой речь шла о 31 «дорожной карте», которые должны были подписать президенты России и Белоруссии. При этом Лукашенко пояснял, что 31-я карта вынесена за скобки интеграции, поскольку там речь шла как раз о единой валюте и создании наднациональных союзных органов.

Семашко заявил, что к документам по интеграции Россия и Белоруссия смогут вернуться до конца этого года. На прошлой неделе он говорил об осени.

Эксперты полагают, что власти Белоруссии вновь подняли тему интеграции, чтобы получить от России скидки на газ перед президентскими выборами.