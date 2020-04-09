И все остальные страны нам завидуют – лукашенковские эксперты о пользе эпидемии

09.04.2020, Москва, Елена Острякова

В день, когда Белоруссия вышла на первое место в мире по темпам роста числа зараженных коронавирусом (+39%), близкие к власти политологи синхронно высказались о преимуществах жизни без карантина.

«Просмотрел российские СМИ. Видно, что некоторых господ аж плющит от того, что в Беларуси люди могут спокойно дышать свежим воздухом и система пока справляется с эпидемиологическим вызовом», – пишет у себя в «фейсбуке» Александр Шпаковский.

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Он повторяет тезис Лукашенко о том, что отказ от карантина позволяет спасти экономику страны, и обвиняет российских олигархов в желании скупить белорусские активы за бесценок.

«Потери были бы куда больше, если бы в панике власть приняла решение об остановке экономики и домашнем аресте миллионов людей. В этой связи я представляю, как в конце года наши олигархические друзья пинали бы мою несчастную Родину, выкупая за бесценок все то, что никак не отдает барину “этот колхозник”. Но Минск снова выбрал “умереть стоя”», – пафосно резюмировал Шпаковский.

Другой белорусский политолог Петр Петровский делится впечатлениями от посещения Парижа, который понравился ему гораздо меньше родного Минска.

«Вот я поездил по Европе и не нашел практически ничего привлекательного. Особенно шокирует контраст, когда из Минска прилетаешь в Париж. В столице Беларуси широкие улицы, просторные площади, ухоженная подземка, фасады в отличном состоянии, везде чистота и порядок, никаких уличных торгашей и ошивающихся криминальных личностей.

В Париже повсеместно бездомные спят прямо на тротуарах, теснота и грязь в метро, крохотные комнаты и коридоры в жилищах, обшарпанные фасады, узкие улочки с кучами мусора и разводами засохшей мочи на разбитом асфальте, темнокожие назойливо пытаются втюхать сувениры с Эйфелевой башней, на окраинах всё и вся размалёвано граффити.

Коронавирус обострил донельзя эти сравнительные размышления. В «свободной» Франции из-за карантина не выйти погулять на улицу — штрафуют! В «тоталитарной» Беларуси нет никаких карантинов и комендантских часов — гуляй, сколько хочешь! Где на самом деле Европа, а где совок?!», – написал Петровский в своем «фейсбуке».