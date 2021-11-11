Новости Украины

Российские спецслужбы могут попытаться ликвидировать основателя запрещенной в РФ экстремистской группировки «Правый сектор» Дмитрия Яроша.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил депутат Госдумы РФ I созыва, либеральный журналист Игорь Яковенко.

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У него поинтересовались мнением относительно назначения Яроша советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Я думаю, что это будет очень интересно, некоторые части тела у обитателей российского телевизора лопнут обязательно. Ярош очень популярен в России, он может даже сравниться с исторической фигурой Бандеры – самой популярной фигурой в России, намного популярнее чем в Украине. Ряд российских депутатов призывали спецслужбы физически уничтожить Яроша. Российские и советские спецслужбы имеют некоторый опыт в уничтожении своих политических оппонентов за пределами Российской Федерации. Но, я думаю, что у Яроша неплохая охрана, так что здесь у них может не получиться», – считает Яковенко.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Яковено объявил родную страну «угрозой для человечества» и потребовал от России добровольно отказаться от ядерного оружия. https://www.politnavigator.net/plan-liberalov-rossiya-bez-prezidenta-yadernogo-oruzhiya-a-zatem-ejo-raschlenenie.html