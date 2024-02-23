«Иначе будем официантами» – Гудков признался, почему жаждет поражения России

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Если Украине и Западу не удастся уничтожить Россию, беглые либералы будут обречены доживать жизнь таксистами и официантами.

Об этом в ходе проводимого в Литве «Форума свободной России» заявил бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков (иноагент), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша стратегия должна заключаться только в одном – делать всё, чтобы этот режим исчез при нас, в нашем настоящем. И чтобы мы ещё могли принять участие в формировании новой станы. Какой она будет, это мы пытаемся решить здесь. Сейчас нужно выстроить стратегию вместе с Украиной, вместе с мировой коалицией. Ведь на самом деле ни у кого нет никакого плана по России. Сейчас мы должны обратиться к народам Украины, к политическому руководству: «Давайте объединим усилия». Путин – общий враг. Будет в Кремле – никакого мира не будет. Ничего не будет. И мы с вами пойдём поварами, официантами, таксистами, как это было когда-то с той русский эмиграцией, которая в 1920-м году убежала из страны, и оказалось, что это навсегда», – пожаловался Гудков.

Однако он почеркнул, что такое безысходное положение может стать хорошим поводом для объединения беглых предателей.

«Мы должны объединяться именно по тем действиям, которые направлены на свержение путинского режима. У нас нет никакого будущего при Путине в Кремле. Вот наша стратегия, вот наша цель, вот платформа для объединения всех групп российской оппозиции», – подытожил иноагент.