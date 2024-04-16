Иностранные оружейники обкатывают на Украине технологии для продажи за рубеж

Западные оружейные компании обкатывают на Украине в реальных боевых условиях свои наработки и после этого продают их на международных рынках. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил в прошлом офицер ЦАХАЛ Игаль Левин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Левина, Украина не получает помощь «за красивые глаза» – иностранные оружейники всегда имеют от этого выгоду.

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«Все системы вооружения, которые вам передают, это про капитализм. Более того, очень многие оборонные фирмы, немецкие в том числе, которые передали вам новейшие системы вооружений, впервые они были обкатаны в Украине, они сейчас готовят пакеты продажи тех или иных систем в другие страны. Более того, сейчас вылетело из головы, но я знаю одну фирму, которая обеспечила вам консалтинг и реально помогла. Не какие-то ушлые барыги на вас наварились, а реально вам помогли, сделали какие-то моменты в плане органайзинга военного, а сейчас они уже ушли из Украины и занимаются этим для рынков, для обороны других стран, говорят: «Смотрите, мы в Украине смогли это организовать, сделать это в реальной большой войне». Понятно, никто вам не помогает за красивые глаза, а помогает потому, что своя выгода есть», – заявил Левин.