Иностранные оружейники обкатывают на Украине технологии для продажи за рубеж

Анатолий Лапин.  
16.04.2024 11:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 566
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Западные оружейные компании обкатывают на Украине в реальных боевых условиях свои наработки и после этого продают их на международных рынках. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил в прошлом офицер ЦАХАЛ Игаль Левин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Левина, Украина не получает помощь «за красивые глаза» – иностранные оружейники всегда имеют от этого выгоду.

Западные оружейные компании обкатывают на Украине в реальных боевых условиях свои наработки и после...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Все системы вооружения, которые вам передают, это про капитализм. Более того, очень многие оборонные фирмы, немецкие в том числе, которые передали вам новейшие системы вооружений, впервые они были обкатаны в Украине, они сейчас готовят пакеты продажи тех или иных систем в другие страны. Более того, сейчас вылетело из головы, но я знаю одну фирму, которая обеспечила вам консалтинг и реально помогла.

Не какие-то ушлые барыги на вас наварились, а реально вам помогли, сделали какие-то моменты в плане органайзинга военного, а сейчас они уже ушли из Украины и занимаются этим для рынков, для обороны других стран, говорят: «Смотрите, мы в Украине смогли это организовать, сделать это в реальной большой войне». Понятно, никто вам не помогает за красивые глаза, а помогает потому, что своя выгода есть», – заявил Левин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть