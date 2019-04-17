Как и зачем Запад финансирует оппозицию в Беларуси

17.04.2019, Минск, Александр Шпаковский

На днях немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила о том, что оппозиционной политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) придется выплатить штраф в размере 402 900 евро из-за того, что кампании двоих ее членов на региональных выборах якобы спонсировались из Швейцарии.

В этой новости для «цивилизованного мира» нет ничего удивительного, ведь в евроатлантическом сообществе праведный гнев и возмущение вызывают любые факты внешнего воздействия на внутриполитические процессы.

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Их нравы.

В последние годы на Западе во вмешательстве такого рода постоянно обвиняют Россию и, хотя никаких серьезных доказательств нет, но даже слухи и потенциальные риски чуть было не стоили кресла президенту США Дональду Трампу. Вылететь как пробка с занимаемой должности и вообще из респектабельной политической жизни в отдельных «демократических странах» можно просто за несанкционированное общение с иностранцами, как это произошло с бывшим вице-спикером литовского Сейма Миндаугасом Бастисом, посмевшим не доложить «куда надо» о своих контактах с представителями кампании «Росатом».

Бывает, что лояльность к зарубежным государствам и вовсе приравнивается к шпионажу, а оппозиционеры в странах ЕС годами сидят в ожидании пока спецслужбы наскребут какую-нибудь фактуру для выдвижения обвинения.

Например, лидер польской партии «Смена» Матеуш Пискорский, выступавший за пересмотр итогов приватизации государственных предприятий, проведенной в 90-ые годы, а также за выход Польши из блока НАТО, еще в мае 2016 года был задержан Агентством национальной безопасности Польши и до сих пор находится под стражей, пока спецслужбы перебирают список стран (Китай, Россия, Беларусь, Венесуэла, Иран, Северная Корея и пр.), шпионаж в пользу которых можно вменить оппозиционеру.

Такая же судьба в декабре 2018 года постигла бывшего руководителя Социалистического народного фронта Альгирдаса Палецкиса, который, по мнению литовской госбезопасности, занимался сбором информации в пользу России.

Естественно по прошествии 5 месяцев обвинение Палецкису так и не предъявлено, политик сидит в следственном изоляторе, а в том, что дело дойдет до суда вообще есть серьезные сомнения. Еще один эпизод из жизни «демократической Латвии»: главного редактора крупнейшего русскоязычного общественно–политического портала «Имхоклуб» Юрия Алексеева сначала обвиняли в незаконном обороте оружия и боеприпасов, потом в педофилии, а сейчас, когда эти все дела предсказуемо развалились, латышская полиция возбудила производство по статье «помощь иностранному государству в осуществлении действий, направленных против независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти или государственного устройства».

То есть, в «странах развитого капитализма» не только жестко прессуют своих общественников, политиков и журналистов за связи с иностранными державами, но даже «натягивают» вполне конкретные уголовные составы для оказания давления на неугодных лиц и зачистки политического поля. Почему натягивают? Да потому, ни одна вменяемая специальная служба, не говоря уже о разведках таких сверхдержав как Россия и Китай, не будет использовать оппозиционеров и диссидентов, которые постоянно на виду, для сбора информации ограниченного распространения или получения доступа к секретным данным.

Речь в данном случае может идти лишь о продвижении тех или иных интересов и ценностей, то есть о том, чем Запад сам с удовольствием занимается по всему миру, однако, как видим, что позволено Юпитеру, то не позволено Быку. Абсолютно нормальная практика демократической Германии, не говоря уже о весьма специфических методах Литвы, Латвии и Польши, будь она применена в России или Беларуси, неизбежно вызвала бы истерику, волну негатива и скандал на тему «ущемления демократии».

Как и зачем Запад вмешивается во внутриполитические процессы в Беларуси?

Для примера рассмотрим белорусское политическое поле и деятельность всего двух североамериканских фондов IRI и NDI, которые никогда не скрывали того, что «поддерживают белорусских демократических активистов» и «политические партии». Вообще история взаимодействия североамериканских специальных служб и белорусских националистов восходит к 50-м годам прошлого века, когда сотрудники ЦРУ США активно шерстили бывших гитлеровских пособников на предмет выявления перспективной агентуры и кадров для будущей информационной войны против СССР, но на современном этапе американскую политику наиболее полно отражает резолюция Конгресса от 3 мая 2003 года, которая требует «поддержать рыночные преобразования и интеграцию в трансатлантическое содружество наций».

Фактически речь идет о навязывании Беларуси либерально-рыночной модели экономики и внешнем воздействии для изменения геополитического выбора официального Минска. При этом нужно отметить, что уже в 2004 году президент США Джордж Буш подписал «Акт о демократии в Беларуси», предполагавший санкции и беспрецедентные меры давления против белорусского государства, которое с перерывами на разнообразные оттепели продолжается до сих пор.

Реализуя собственную стратегию цивилизационного противоборства, фактически с середины 90-х годов Запад во главе с США финансово и дипломатически поддерживал белорусскую политическую оппозицию, основной задачей которой долгое время было свержение конституционного строя путем организации масштабных уличных протестов. Всего, по мнению ряда исследователей, новейшая история Беларуси помнит, как минимум шесть попыток «цветных революций», большей частью приуроченных к важным событиям внутриполитической жизни, таким, как выборы президента или законодательных органов власти, в 1996-м, 1999-м, 2001-м, 2006-м 2010-м и 2011 году.

При этом координирующая роль в организации деятельности белорусских радикалов отводилась американским некоммерческим фондам, чьи представительства после изгнания из Беларуси Фонда Сороса были размещены в Вильнюсе, Киеве и Варшаве. Причем функционеры этих фондов совершенно не стесняются возложенной на них функции кукловодов и даже гордятся своими достижениями. Например, на сайте Национального Демократического Института (NDI) утверждается, что «фонд осуществляет программы содействия демократии в Беларуси с 2000-го года», «поддерживает политические партии, независимые исследования общественного мнения, наблюдение за выборами».

Официальный сайт Международного Республиканского Института (IRI) содержит еще больше открытий, таких, как, скажем, выступление регионального директора программ в Евразии Стивена Никса (Stephen B. Nix) перед представителями Европейской Народной Партии, в котором функционер совершенно открыто рассказывал о том, как еще в 2001 году IRI и другие фонды «объединили политические партии и неправительственные организации, которые разделяют общую цель создания демократической Беларуси».

Далее мистер Никс описывал как в 2004 году под умелым руководством американцев в Беларуси появилась коалиция «Пятерка плюс», которая была позже преобразована в «Объединенные Демократические Силы» под президентские выборы 2006 года. Отдельно необходимо отразить, что в тот период времени Никсу и другим американским специалистам ошибочно показалось, что «сильное экономическое давление России на режим Лукашенко в связи с повышением цен на энергоносители наряду с продолжающимся и усиливающимся политико-дипломатическим давлением Евросоюза и отдельных стран-членов указывает на возможность ускорения демократического транзита в Беларуси».

Здесь нужно особо обратить внимание на то, что противоречия между союзниками и сейчас, и тогда воспринимаются оппонентами белорусского государства и России как «окно возможностей» для достижения своих целей.

На сегодняшний день из списка официально зарегистрированных 15 белорусских политических партий 7 имеют ярко выраженную оппозиционную направленность, в своей деятельности ориентируются на государства Запада и получают финансирование из-за рубежа. На настоящем этапе с использованием открытых источников сложно подсчитать, сколько всего страны Запада инвестировали в «поддержку белорусской демократии», однако очевидно, что за 25 лет «борьбы с режимом Лукашенко» оппозиционные партии освоили сотни миллионов долларов иностранной «помощи».

Более того, в сентябре 2018 года белорусский аналитик либеральных взглядов Алексей Пикулик и шведская исследовательница Софи Бедфорд опубликовали исследование под названием “Парадокс помощи: укрепление белорусской недемократии посредством продвижения демократии”, где пришли к выводу, что именно иностранная поддержка способствует усилению «режима Лукашенко». В исследовании приводятся данные о том, что только на президентские выборы 2010 года оппозиционеры получили из-за рубежа порядка 15 млн. долларов США, а постоянное иностранное финансирование привело к развитию «грантомании» у бенефициаров ((“aid addiction”).

Вместе с тем, неэффективным вложениям в оппозицию авторы противопоставляют «инвестирование в продвижение гражданского общества” (“civil society promotion”), что в принципе и реализуется Западом на белорусском направлении в последние 7 лет. Уже на президентских выборах 2015 года профессиональные оппозиционеры получили лишь «для поддержания штанов», то есть, около 500 тысяч $, а основными объектами внимания иностранных доноров стали «неправительственные организации» и «независимые СМИ».

На какое-то время Запад отказался от лобовой атаки на белорусское государство, предпочитая революции трансформацию, уличные бойцы и трибуны стали больше не нужны, их заменили респектабельные «лоббисты» и «инфлюенсеры», задача которых состоит в проникновении в государственный аппарат, его разложении и создании почвы для последующих внутренних «изменений». Однако это уже тема для отдельной публикации…