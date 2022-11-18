«Калибровки» – это принуждение к переговорам – полковник израильской разведки

Новости Украины

Ракетные удары по энергетической и другой инфраструктуре Украины будут продолжаться до тех пор, пока Киев и те, кто за ним стоит, не согласятся на переговоры с Москвой.

Об этом в эфире интернет-канала Iton TV заявил полковник израильской разведки в отставке, бывший глава агентства «Натив», а также экс-посол Израиля на Украине и в России Цви Маген, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Происходит именно переговорный процесс, как бы это ни звучало цинично. Россия, вероятнее всего, очень заинтересована в прекращении этого конфликта и выхода из него с тем или иным минимальным ущербом. Для этого она должна добиться согласия другой стороны, в данном случае Украины, но она тоже не сама по себе, и Украина ставит такие условия, на которые Россия не готова. Поэтому Россия пытается заставить Украину и тех, кто за ней стоят, договориться. Имеется в виду силовыми методами. Наносить серьёзные ущербы по украинской инфраструктуре и довести до той точки, где ей так или иначе придётся согласиться на прекращение конфликта. Пока этого не произошло, но Россия наращивает удары беспилотниками, ракетами по тыловым объектам инфраструктуры. Это не должно прекратиться, пока противоположная сторона не заявит, что с неё довольно, и она готова в какой-то мере начать переговоры. Это и есть конфликт сейчас. Других военных действий, насколько я понимаю, пока нет. Конечно, там точечные операции ведутся, но в общее положение таково, что фронт застыл, окопался», – рассказал Маген.

Он добавил, что отступление русских из Херсона стратегическую ситуацию не поменяло.

«Херсон был достаточно неудобным для России плацдармом, потому что это на противоположном берегу Днепра, содержать его было достаточно сложно, поэтому тактически был резон от него отойти. Сумели бы – удержали, но не сумели, и пришлось его сдать, но это пока не меняет общей позиции. Вопрос, будет ли Украина проводить обширные наступательные действия сейчас в сторону России, которая пока не движется. Наоборот, потому что приближается и небоевая погода, и вообще, по-моему, ни у кого нет интереса начинать ещё один виток обширных боевых действий. По-моему, сейчас фронт застыл и ждёт определённого решения. И Россия оказывает давление в этом направлении, чтобы заставить противоположную сторону согласиться», – объяснил эксперт.