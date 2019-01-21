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21.01.2019
 
Политика, Украина
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Кандидат Ахметова попался на постановочном возложении

Кандидат в президенты Украины от подконтрольной олигарху Ринату Ахметову части «Оппозиционного блока» Александр Вилкул устроил постановочную акцию в Кривом Роге.

Так, в сеть попала видеозапись, где нынешний депутат Верховной рады возлагает цветы на могилу Неизвестного солдата под прицелами фото и видеокамер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, оператор заставляет Вилкула сделать несколько дублей и депутату приходится возлагать один и тот же букет несколько раз.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Вилкул выдвинулся в президенты под лозунгом украинских нацистов.

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