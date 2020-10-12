Карасев: Россия борется за звание спасителя человечества

12.10.2020, Киев, Игорь Петров

Украина потеряла возможность эффективно бороться с пандемией коронавирусной инфекции вместе с медперсоналом, уехавшим на заработки в Европу.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас дело во врачах – врачи уехали, среднее звено, санитарки, уехали, в Германии работают, в Италии работают. Сейчас не вернуть их. В бюджет надо закладывать – мы говорили, что безопасность военная и безопасность медицинская у нас два ключевых приоритета», – считает политолог.

Он объясняет, слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что российская вакцина «непроверенная», геополитическими соображениями.

«В мире идет гонка вакцин, она имеет геополитическое значение. Кто первым изобретет вакцину и поставит ее производство на поток, тот заработает колоссальные деньги. В России, кстати, не хватает мощностей, надо заводы строить. Отсюда и все эти вторжения политики в медицинскую сферу. Если полноценная вакцина будет изобретена, это будет

глобальное благо.

Глобальное благо всегда производил мировой лидер, гегемон. Это значит, что у тебя медицина хорошая, что у тебя кадры хорошие, что это никакая не «бензоколонка», а современное, постиндустриальное, технологическое государство. Вот борьбы за что идет. Британия, Израиль, США, Китай, ЕС и Россия – вот ключевые игроки. Кто первый – тот лидер, спаситель человечества.

А поскольку мы привязана к западу, то если ты поедешь и скажешь, что ты берешь российскую вакцину, то это не примут, потому что денежку дают нам МВФ и ЕС со своими советами», – сказал Карасев.