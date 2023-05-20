Карасёв обрисовал сценарий «похабного мира», который пытаются навязать России

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По миру складывается коалиция стран, подталкивающих к заморозке кризиса на Украине на условиях сохранения большей части территорий под контролем Запада, а меньшей, «на время», – России.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Формируется некая глобальная «партия мира». Китайцы, африканцы – сейчас президент Южноафриканской республики заявил о том, что они готовы приехать и в Москву, и в Киев, несколько ключевых африканских государств – тоже свой план мира у них есть. План мира есть и у Украины, Запад начинает тоже менять риторику, нарративы, говоря о том, что после наступления нужно садиться за стол переговоров, обеспечить условия Украине для того, чтобы садиться за стол переговоров. То есть, при всей разнице в нюансах – китайских, африканских, западных, тем не менее, вопрос ставится о завершении войны. Вопрос только в том, как это сделать, как найти взаимоприемлемый компромисс, но, в принципе, все выступают за то, чтобы к концу года ситуация была если не заморожена, то стабилизировалась», – заявил Карасев.

Эксперт также отмечает, что, поскольку Россия обладает ядерным оружием, завершить конфликт на условиях Украины с возвращением утраченных территорий вряд ли удастся:

«Скорее всего, конфликт или война – они на Западе говорят «конфликт», он будет заморожен, и часть территории на время останется под российским влиянием, российским контролем».

«А там уже, скажем так, Холодная война. И по результатам не военных действий, а Холодной войны, уже будет решаться судьба этих территорий. В международного признанном варианте они всё равно останутся украинскими, но де-факто будут оккупированными», – добавил Карасёв в эфире канала «Да, это так».

Он подчеркнул, что для заморозки может использоваться и план Китая – не случайно МИД Украины его не отвергает.

«Этим будет не довольна ни Россия, ни Украина. Но ситуация на поле боя такая, что если он пойдёт в наступление, то проиграть может больше. Это больше рисков, это будет худший сценарий для той стороны, которая сегодня неподготовленной пойдёт в наступление, нежели тот сценарий, который предполагает заморозку конфликта. Поэтому Китай нужен. Почему заместитель министра иностранных дел Джапарова так похвалила китайскую инициативу, сказала, что с Китаем надо работать», – подытожил политолог.